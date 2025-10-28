OKC, Spurs pulos 4-0

Pabiling nagbahin sa sayong overall leadership ang Western Conference teams nga mao ang defending champion Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs human nila gipangbuntog ang ilang tagsatagsa ka kontra ning Martes, Oktubre 28, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Thunder nakasugakod sa agresibong rally sa host Dallas Mavericks aron irehistro ang 101-94 nga kadaugan samtang ang Spurs padayong nagbangis ug ilang gipangbiktima ang ningsulong sa ilang balwarte nga mao ang Toronto Raptors, 121-103.
Ang Thunder ug Spurs parehong ningsulbong sa 4-0 nga rekord, ang Mavericks ug Raptors pareho sab nahagbong sa 1-3 nga rekord.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous Alexander pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 18 puntos si Chet Holmgren, niamot og 17 puntos si Ajay Mitchell samtang nitunol og 16 puntos si Isaiah Hartenstein.
Ang Mavericks, nga padayong ningkombati nga wala ang ilang pambatong pointguard nga si Kyrie Irving, gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 26 puntos ug 11 rebounds, niamot og 15 puntos si PJ Washington samtang nihatag og 14 puntos si Max Christie.
Ang No.1 overall pick sa Mavericks nga si Cooper Flagg nalimitahan lang og duha ka mga puntos gumikan kay nakasinati kini og angol sa iyang wa nga abaga.
Naglabaw ang Thunder og 19 puntos, 93-74, sa sayong bahin sa 4th quarter apan human niini, ningmugna ang Mavericks og 13-0 nga rally una nakapuntos og balik ang Thunder pinaagi sa tip-in shot ni Hartenstein.
Padayon ang pagpanghulga sa Mavericks hangtod napahak nila ang labaw sa Thunder sa usa na lang ka puntos sa nahabiling 54 ka mga segundos.
Human niini, nagkumboya sila si Hartenstien, Gilgeous-Alexander, ug Holmgren aron paipsuton ang Thunder sa hulga sa Mavericks.
Sa laing duwa, nagpakatap og 24 puntos ug 15 rebounds ang 7’4” nga higanteng si Vistor Wembayama aron pangulohan ang Spurs, nidugang og 22 puntos si Stephon Castle, nihatag og 18 puntos si Harrison Barnes samtang nitampo og 15 puntos si Devin Vassell.
Ang Raptors gipangulohan ni R.J. Barrett pinaagi sa iyang 25 puntos, nihatag og 19 puntos si Collin Murray-Boyles samtang niamot og 15 puntos si Immanuel Quickley. / Gikan sa wires