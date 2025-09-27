Oktubre 30 ang gisaad sa Kimwa, humanon ang road project sa Nivel

Nakuha ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang sinulat nga pasalig gikan sa Kimwa Construction and Development Corporation nga tapuson ang dakong proyekto sa dalan sa Nivel Hills, Barangay Lahug, human sa mga semana nga nagkadaghan ang reklamo gikan sa mga pasahero ug motorista.
Niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025, sa wala pa ang alas 5 sa hapon nga deadline nga gitakda sa Opisina sa Mayor, gisumiter sa Kimwa ang ilang letter of undertaking, nga nagpasalig nga mahuman ang bahin sa Portland Cement Concrete Pavement (PCCP) sa proyekto sa Maracas–Nivel Road sa dili pa moabot ang Oktubre 30, 2025.
Gidawat ni Archival ang undertakings apan iyang gitataw nga dili kini boluntaryong buhat sa kontraktor.
“We asked for concrete action, not just promises. This letter is proof that we are closing open-ended commitments and making deadlines matter,” matod ni Archival .
Ang maong pasalig nagpahugot sa Kimwa nga I-maximize pag-mobilize sa mga trabahante, ekipo, ug materyales aron maabot ang deadline sa Oktubre 30.
Sa sayo pa, nipasidaan si Archival nga kon mapakyas sila paghuman, makamulta sila og P500,000 dugangan pa sa adlaw-adlaw nga multa nga katumbas sa singko porsiyento (5%) sa kantidad sa kontrata sa proyekto hangtod mahuman kini.
Gimanduan usab niya ang pagbutang og klarong mga karatula sa dapit nga magpakita sa ngalan sa kontraktor ug mga detalye sa proyekto aron masiguro ang transparency.
Nagpaluyo sa panawagan sa mayor, ang Traffic Management Coordination (TMC) Board nga nipagawas og resolusyon nga nagmando sa Kimwa nga magtrabaho og 24 oras nga eskedyul hangtod sa Oktubre 30, subay sa City Ordinances 2131 ug 2135.
Ang resolusyon nagmando sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga mopahigayon og Basic Traffic Control Seminar alang sa mga flagmen sa Kimwa; mo-verify sa pag-instalar sa mga safety signage ug early warning devices sa dapit; moandam og mga legal nga dokumento ug mopadayon sa legal nga aksiyon kon adunay mga kalapasan.
Ang mga kopya sa resolusyon giduso ngadto sa Opisina sa Mayor, DPWH-Cebu City District Engineering Office, CCTO, ug Kimwa alang sa pag-monitor ug hugot nga pagpatuman.
Ang pagsemento sa dalan sa Nivel Hills kantidad og P101-milyones nagsugod niadtong Hunyo 3, 2025, kabahin kini sa kontrata sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga naglakip sa 1,101 metros nga karsada.
Apil sa trabahuon ang sidewalks, drainage, gutters, ug thermoplastic markings, nga gitakda unta matapos sa Enero 2026. Ang pasalig sa Kimwa nga humanon ang PCCP nga bahin sa dili pa moabot ang Oktubre 30 .
Niadtong Septiyembre 23 , si Archival nag-inspeksiyon sa dapit ug nipasidaan nga moluwat og cease-and-desist order kon mapakyas ang kompanya sa pagsumiter og plano sa pagtuman.
Iyang gitumbok ang kahuot sa trapiko, kahasol ngadto sa publiko, ug pagkaalkansi sa negusyo tungod sa nalangan nga trabaho. Gimanduan usab ni Archival ang DPWH nga aspaltuhon ang Ayala Heights diversion road human sa mga taho sa disgrasya.
Nipasidaan siya nga kon dili mahuman ang trabaho sulod sa semana, ang Kagamhanan sa Siyudad mismo ang motrabaho sa pag-aspalto ug pabayron nila ang kontraktor.
Ang mga opisyales sa Barangay Lahug nisaad usab nga motabang sa pag-monitor sa dagan sa proyekto.
Sa usa ka Facebook post human nadawat ang pasalig sa Kimwa, gitataw ni Archival ang kaimportante sa mga deadline ug public accountability sa mga proyekto sa gobiyerno. / CAV