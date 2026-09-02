Olapido nagtinguha nga mobalik sa NBA

Nagtinguha nga makabalik pagduwa sa National Basketball Association (NBA) ang two-time All-Star nga si Victor Olapido kinsa usa unta sa dekalidad nga pointguards kaniadto apan gihasol lang sa nasinati niining mahoriyihang pagkaangol.
Si Olapido, 34, kinsa kanhi No. 2 overall pick, katapusang nagduwa sa
Miami Heat niadtong Abril 2023 diin niadtong higayona nakasinati siya og angol sa iyang wala nga tuhod.
Niadtong 2019, nakasinati sab si Olapido og angol sa iyang tuo nga tuhod.
Nagkanayon siya nga hingpit na siyang naalim ug andam na siya mobalik pagduwa. / Gikan sa wires