Oliva gidasig sa inahan sa pagsulod sa pulitika

Si kanhi Mandaue City tre­asurer Regal Oliva nakahukom nga modagan sa pagka kongresista sa Mayo 2025 elections tungod sa pag-insistir sa iyang inahan nga modawat sa bag-ong mga hagit.

Sa sinugdan, way plano si Oliva nga mo-file sa iyang Certificate of Candidacy (COC), apan ang pulong sa iyang inahan maoy nagtukmod kaniya sa paggawas sa iyang comfort zone.

Namulong atol sa SunStar Cebu's Beyond the Headline online new and commentary program niadtong Miyerkules, Oktubre 16, 2024.

Matod ni Oliva, "My turning point is my mom. I didn’t expect her to be there at the last minute of the filing because I really wasn’t going to file. But my mom told me, ‘You will never progress because the enemy of progress is comfort."

Ang wala damha nga kandidatura ni Oliva nakamugna og kaalegre sa lokal nga politikanhong talan-awon, nga gipalig-on sa mahinungdanong pagpaluyo sa mga lider sa sektor ug mga residente.

Usa ka signature campaign sa pagsuporta sa iyang pagdagan nakatigom og dul-an sa 57,000 ka pirma, nga nagpakita sa lig-on nga suporta sa komunidad.

Samtang, ang pag-ila nga ang politika usa ka bag-o ug dili pamilyar nga teritoryo alang kaniya.

Kaniadto, una na niyang gipasanginlan si Rep. Emmarie 'Lolypop' Ouano-Dizon, ang kasamtangang representante sa lone district sa Mandaue, nga maoy nagpaluyo sa iyang pagbalhin sa laing local government unit.

Human sa usa ka emosyonal nga pagbuto, matod ni Oliva, siya mipahayag sa iyang intens­yon nga makigtigi sa samang posisyon ni Ouano-Dizon.

Bisan pa, pagkahuman sa pipila ka pagpamalandong, si Oliva miingon nga ang iyang gugma nagpabilin nga na­kagamot sa iyang trabaho sa buhatan sa panudlanan o treasury.

Bisan pa, ang kusog nga pagdasig gikan ni Mayor Jonas Cortes nagpugos kaniya sa pagpadayon sa pagka kongresista, gibiyaan ang iyang gamay nga kapilian gawas sa pagdawat sa hagit, ingon ni Oliva.

Human sa pag-file sa iyang COC niadtong Oktubre 8, ang katapusang adlaw sa pagsumiter, pormal nga ni-resign si Oliva sa iyang katungdanan isip City Treasurer alas 3 sa hapon.

Siya niingon nga siya komitado sa pagtanyag sa mga Mandauehanon og bag-ong politikanhong pagpili samtang hagiton ang kasamtangang political dynasties.

Ang iyang plataporma nagtutok sa pagpalambo sa edukasyon, pagmugna og mga trabaho, ug pagsulbad sa kakabos sa komunidad.

Tuyo ni Oliva nga magdala ug bag-ong panglantaw sa Kongreso, nga gipasiugdahan sa iyang tinguha alang sa makahuluganong kausaban ug kalambuan sa komunidad, matod ni Oliva. / CAV