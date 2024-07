Oliva mipasangil ni Lolypop

Nisamot ang kasungian tali nila ni Mandaue City Treasurer Regal Oliva ug Congresswoman Emmarie ‘Lolypop’ Quano-Dizon.

Gipasanginlan ni Oliva si Quano-Dizon nga maoy nagmaniubra sa iyang pagbalhin ug nibahad siya nga mosulod sa politika ug moparang ni Dizon.

Si Oliva, balhinon sa Navotas City, niingon nga siya nakadawat og impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan sud sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ug sa mga kawani sa House Speaker, nga ang pamilya ni Dizon maoy nagpaluyo niini.

“It didn’t only come from the Department of Finance; it comes from the DILG. Many confirmed to me, even the staff of the Speaker of the House, that it was her who really requested it. It’s their family who requested my transfer,” matod ni Oliva sa Biyernes, Hulyo 12, 2024.

Iyang gikuwestiyon nganong nahitabo ang maong power play sa Mandaue, kay kini nasayod nga ang mga residente dili makadayeg sa maong pagpakita sa otoridad.

“We don’t work like that. We work as a unity and as a family in Mandaue,” matod ni Oliva.

Dugang ni Oliva nga dili siya hilom nga mobiya sa Mandaue ug ang iyang pagbalhin maoy nakaaghat kaniya sa pagpakigbatok.

Apan niadtong Hulyo 10, ang opisyal nga pamahayag ni Dizon naghimakak niining mga pasangil nga nagkanayon nga kini walay basehanan nga mga espekulasyon.

“No matter if she says nga ni deny siya ana, bakakon siyang dako, wala ko ganahi ana,” dason ni Oliva.

“Suklan nato siya, kon unsa iyang daganan mao sad akong daganan. Kon modagan siya og pagka mayor, suklan nako pagka mayor,” hagit ni Oliva.

Niadtong Hulyo 12 wala pa makadawat og opisyal nga kamanduan si Oliva gikan sa Department of Finance (DOF), mao nga nagpabilin siyang city treasurer sa Mandaue City.

Namatikdan niya nga ang DOF nangayo og pipila ka mga dokumento, apan nagduha-duha siya sa pagsumite niini tungod kay mahimo’g magpasabot kini sa iyang pagtugot sa pagbalhin.

POLISIYA SA DOF

Ang polisiya sa DOF sa pagtudlo sa usa ka treasurer kasagaran nagkinahanglan sa hangyo sa mayor o sa kaugalingong hangyo sa treasurer alang sa pagbalhin.

Hinuon, gitataw ni Oliva nga lahi kining kasuha, sumala sa iyang kasaligang tinubdan nga adunay hangyo gikan sa kongresista.

“Amega man unta mi, among pamilya paryente. I cannot understand why iya kong papahawaon diri sa siyudad. Totally I don’t know what her reasons are,” matod ni Oliva.

Gihangyo sa DOF si Oliva nga mosulat og dokumento nga pagtugot sa iyang pagbalhin sa laing local government unit, apan nagdumili siya sa pagbuhat niini.

“If they want to remove me, then remove me immediately,” dugang ni Oliva.

Giklaro ni Oliva nga ang maong kamandoan dili gikan kang DOF Secretary Ralph Recto kondili gikan sa usa ka undersecretary sa local government unit.

Gihisgutan niya ang duha ka posibleng mga dokumento nga mahimong pangayuon: usa gikan sa mayor nga nagtudlo sa iyang assistant treasurer, o usa ka sulat gikan kaniya nga naghangyo sa iyang pagbalhin.

NALIBOG

Si Oliva nipadayag og kalibog nganong angay siyang mopadala og suwat nga naghangyo sa iyang kaugalingon nga pagbalhin nga sa sinugdan, ang hangyo gikan kuno sa Speaker of the House. Nagpabilin siyang naglibog sa mga panghitabo ug miinsistir nga iyang tumanon kon adunay opisyal nga mando gikan sa DOF alang sa iyang pagbalhin sa Navotas City.

Niadtong Hulyo 12, ang mga tigbalita nisuway og kontak sa congresswoman bahin sa mga akusasyon ni Oliva apan nagdumili sa paghatag og pamahayag.

Pipila ka mga miyembro sa komunidad nipakita og su­porta kang Dizon taliwala sa mga akusasyon ni Oliva nga misuporta sa iyang pagbalhin, pipila ka adlaw human ang grupo sa mga miyembro sa LGBTQIA+ nagprotesta sa gawas sa opisina ni Dizon.

/ CAV