Olympians mobisita sa National Weightlifting Open sa Cebu

Naghinamhinam si Cebu Ci­ty Sports Commission chair­person John Pages kabahin sa pag-host sa Cebu City sa labing dakong weightlif­ting competition sa Pilipinas nga mao ang 2024 National Weightlifting Open karong Hunyo 9-15, 2024 sa Cube Wing sa SM Seaside Cebu,

Matod ni Pages, ang labing una ug bugtong pa lang Olympic gold medalist sa nasod nga si Hidilyn Diaz mobisita sa kompetisyon kauban ang laing Olympian weightlifters nga sila si Elreen Ando, John Febuar Ceniza ug Vanessa Sarno.

“We are thrilled to bring back the National Open to Cebu. We are expecting over 300 weightlifters to participate. Also, we are looking forward to the visit of our only Olympic gold medalist Hidilyn Diaz,” matod ni Pages sa interbyu sa Sun.Star Cebu.

“And, of course, the visits du­ring the 6-day event of our very own Olympians Elreen Ando and John Febuar Ceniza. Together with Vanessa Sarno, a total of four Olympians will be here in Cebu to inspire our weightlifters."

Mapasalamaton si Pages sa pagsalig nila ni Samahang Weighlifting ng Pilipinas (SWP) president Monico Puentevella ug SWP chairperson Mark Ali­ño kabahin sa pag-host sa Cebu sa weightlifting open.

Dili pa lang dugay, mibisita sa Sugbo si Puentevella aron su­sihon ang venue ug nakada­yeg siya sa iyang nakita. / EKA