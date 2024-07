Olympic dream sa PH Gilas nahugno

Nahugno ang pangandoy sa Gilas Pilipinas nga maka-qualify sa Paris Olympics human sila gitaktak sa Brazil, 71-60, sa semi-finals sa Olympic Qualifying Tournament (OQT) niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 6, 2023 (PH time) sa Riga, Latvia.

Ang Gilas nga ningkombati nga wala ang batan-ong higante nga si Kai Sotto, mao unta ang nagkontrolar sa duwa sa sayong bahin ug nakaposte pa kini og 14 puntos nga labaw sa 2nd quarter.

Hinuon, nakamaneho ang world No. 12 Brazil pagpahak sa labaw sa world No. 37 Gilas sa halftime, 33-27.

Apan pagsugod sa 3rd quarter, grabe ang pagka­bali sa hangin ug ningdo­minar ang Brazil sa hinakutay og puntos, 24-6, nga nakahatag kanila og 51-39 nga labaw pagsugod sa 4th quarter.

Alang ni Gilas coach Tim Cone, sakit alang kaniya nga wala na nanulod ang mga itsa sa iyang mga batos nga maoy hinungdan nga nakabulhot ang opensa sa Brazil.

“It’s funny, we didn’t expect to be here. But when we got here, we expect to win,” matod ni Cone.

“It’s very painful that we didn’t especially after having the halftime lead and coming out and going on a 14-0 run on us to start the third quarter. It was painful to watch.”

Pagkahuman sa 3rd quarter, ang Brazil na ang nakaposte og dobleng numero nga labaw, 51-39.

Padayong nakontrolar sa Brazil ang duwa sa 4th quarter hangtod na sa katapusang gutlo.

Sama sa naandan, ang Gilas gipangulohan ni natura­lized Justin Brownlee pinaagi sa iyang 15 puntos, nidugang og 13 puntos si Dwight Ramos samtang ningtampo og 10 puntos matag usa sila si June Mar Fajardo ug CJ Perez.

Puntos matag duwa:

Brazil (71) – Caboclo 15, Huertas 13, Dias 10, De Paula 8, Santos 8, Meindl 7, Louzada 3, Santos 3, Benite 2, Felicio 2.

Philippines (60) – Brownlee 15, Ramos 13, Fajardo 10, Perez 10, Newsome 5, Aguilar 4, Tamayo 3, Quiambao 0./Quarters: 12-22; 27-33; 51-39; 71-60. / ESL