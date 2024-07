Olympics sugdan

Pangulohan sa mga boksidor nga sila si Nesthy Petecio ug Carlo Paalam ang Team Philippines sa opening parade sa Paris Olympics karong Biyernes sa alas 7:30 sa gabii, Hulyo 26, 2024 (1:30 am, Sabado sa Pilipinas) sa Seine River sa France.

Sila si Petecio ug Paalam, nga pulos nakalabni og silver medal sa miaging edisyon sa kompetisyon nga gipahigayon sa Tokyo, Japan, mao ang flag bearers sa Pilipinas.

Sa kinatibuk-an, ang Team Philippines adunay 22 ka mga atleta, wa pa’y labot ang mga opisyal apan 16 lang ang motunga sa opening parade.

“We’ll be a proud and hopeful 16-strong Team Philippines in the opening ceremony,” pamahayag ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino sa usa ka press release.

Si Tolentino dili moapil sa parada sa mga nasod ug maglingkod lang siya sa Olympic Family section sa Seine River.

Makig-uban nila ni Petecio ug Paalam sa parada mao ang laing mga boksidor nga sila si Aira Villegas ug Hergie Bacyadan, hurdlers Lauren Hoffman ug John Cabang Tolentino, swimmers Kayla Sanchez ug Jarrod Hatch, gymnast Aleah Finnegan ug fencer Samantha Catantan.

Moapil sab sa parada sila si chef de Mission Juanito Victor “Jonvic” Remulla ug sports officials Michael Angelo Vargas (swimming), Marcus Manalo (boxing), Cynthia Carrion Norton (gymnastics), Patrick Gregorio (rowing) ug Agapito “Terry” Capistrano (athletics).

Ang boksidor nga si Eumir Felix Marcial, gymnast Carlos Yulo ug rower Joanie Delgaco dili mangapil sa parada gumikan kay mopakita na kini og aksyon ugma, Sabado.

Si pole vaulter EJ Obiena padayon pa sab sa iyang pagpangandam ug hasta ang weightlifters nga sila si Vanessa Sarno, John Febuar Ceniza ug Erleen Ann Ando.

“The schedule of our Olympian athletes has been meticulously crafted by their coaches so there won’t be hitches as they approach their competition days,” dugang ni Tolentino.

Mokompleto sa 22-athlete Team Philippines mao sila si gymnasts Emma Malabuyo ug Levi Ruivivar, golfers Bianca Pagdangan ug Dottie Ardina ug judoka Kiyomi Watanabe.

Makasaysayon ang opening parade sa Paris Games gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga ipahigayon kini sa suba diin ang matag delegasyon isakay og barko. / ESL