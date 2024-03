Olynyk mipirma og extension

Gipapirma sa Toronto Raptors og multi-year contract extension si Canadian center Kelly Olynyk ning Martes, Marso 5, 2024 (PH time), wala ra’y buwan gikan kini nila nakuha gikan sa Utah Jazz sa wala pa ang trade deadline sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

“We’ve been a fan of Kelly’s game for a long time and are thrilled he will continue his career in Toronto,” pamahayag ni Raptors general manager Bobby Webster.

Nagkanayon ang agent ni Olynyk nga ang contract extension molanat og duha ka mga tuig ug nagbalor kini’g $26.25 million. / AP