Ombudsman mibalewala sa pagbakwi sa pamahayag sa mga saksi batok Romualdez

Gibalewala sa Office of the Ombudsman niadtong Huwebes, Agusto 20, 2026, ang giingong pagbakwi sa pamahayag ni retired Sergeant Orly Guteza kinsa niangkon nga naghatod siya og minilyon ka pesos nga cash sulod sa mga maleta ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Sa usa ka pamahayag, nagkanayon ang Office of the Ombudsman nga aduna pay 28 ka mga saksi nga andam mopamatuod batok kang Romualdez.
Matod niini, ang maong mga saksi gipaubos na sa mga interbyu uban sa investigation panel. “Ito’y mga taong nakauniporme at aktibo pa rin sa serbisyo,” sumala sa pahayag.
“Sa lahat ng nabigyan na o mabibigyan pa ng legal process, hindi choice ang pakikipagtulungan. Obligasyon ‘yan sa batas. Sinuman ang mangahas humadlang, mangbara o manggulo sa proceedings ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas,” dugang niini.
Nagpahayag ang Ombudsman nga dili kini mohunong hangtod nga mabutyag ang kamatuoran.
Sa miaging semana, upat sa 18 ka giingong kanhi bodyguard ni kanhi Ako Bicol Party-list Rep. Zaldy Co ang nibakwi sab sa ilang mga pamahayag, susama sa gibuhat ni Guteza.
Ang mga pahayag niining upat ka indibidwal gikatahong mahinungdanon alang sa “dakong kaso” sa Ombudsman batok kang Romualdez kalabot sa giingong panagkunsabo aron limbongan ang panudlanan sa nasod ug money laundering nga may kalabutan sa giingong iregular nga pamaagi sa pagsingit og pundo sa badyet nga naglambigit sa binilyon ka pesos nga pundo alang sa flood control.
Ni-file si Romualdez sa iyang counter-affidavit ngadto sa Ombudsman, lakip na ang mga pahayag sa upat ka kanhi bodyguard nga nibakwi sa ilang unang testimonya. / TPM / SunStar Philippines