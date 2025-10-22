Ombudsman mibasura sa kasong kriminal ni Gwen

Gibasura sa Ombudsman ang criminal charges nga gipasaka batok ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia tungod sa desilting project sa Mananga River.
Ang anti-graft body ni-dismiss sa reklamo batok ni Garcia kinsa giingong nakasupak sa Anti Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019) human siya niisyu og special permit alang sa pag-desilt sa sapa sa Mananga tungod sa kakuwang sa probable cause.
“Under the circumstances and absent any clear showing of improper conduit or willful disregard of the law, any allegation seeking to ascribe administrative, civil, or criminal liability is devoid of legal and factual basis,” matod sa decision sa Ombudsman.
Ang maong desisyon gipakanaog niadtong Agusto 29, ug gilagdaan sa sakop sa Special Panel of Investigators nga gilangkoban nila ni May DL de Guzman, Corinne Joie Garillo-Arellano, Ryan Silvestre, Mark Angelo Dolo, ug Ryan Medrano.
Gawasnon sab sa criminal charges si Anthony James Limchesing, ang tag-iya sa Shalom Construction Inc.
Kahinumdoman nga usa ka Moises Deiparine ang niduso sa iyang reklamo batok kang Garcia tungod sa giingong environmental violations niini sa pag-desilt sa ibabaw nga bahin sa
Mananga River pinaagi sa pag-isyu og special permit ngadto sa Shalom Construction Inc., usa ka Liloan-based firm.
Lakip sa naasoy nga proyekto, ang luna sulod sa Central Cebu Protected Landscape (CCPL).
Sukad sa pagduso sa kaso, gidepensahan sa kampo ni Garcia ang desisyon niini diin ilang gihimug-atan nga ang maong lakang nahimo aron mahatagan og alibyo ang kakuwang sa suplay sa tubig sa Metro Cebu tungod sa El Niño sa 2024.
Sa susamang kaso, laing administrative case ang kasamtangang gipaubos sa pagdungog diin ang Ombudsman una nang nimando sa pagpabayad og moabot P1.2 milyunes isip penalty.
Ang kanhi gobernador nakaduso na sab sa iyang motion for reconsideration sa maong kaso.
Subay niini, nagpasalamat si Garcia sa Ombudsman sa giingong makuti nga imbestigasyon nga niresulta sa giingong responsableng desisyon.
“I would like to thank the good and decent men and women in the Office of the Ombudsman responsible for this decision. They thoroughly investigated and judiciously decided, steadfastly remaining true to their oaths to respect and uphold the law,” matod ni Garcia sa Oktubre 22, 2025.
Nagtuo sab siya nga gigamit lang si Deiparine sa mga tawo nga anaa sa gahom aron siya dauton.
“Deiparine was merely a hapless pawn used by more powerful forces that were obssessed with politically harming me. Now he will have to face the consequences of his misdeed,” dugang niya. /