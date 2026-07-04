Ombudsman mikiha na ni Marcoleta

Nipasaka og dili mapiyansahan nga kasong kriminal alang sa plunder ang Office of the Ombudsman niadtong Biyernes batok kang Sen. Rodante Marcoleta tungod sa PHP75 milyones nga wala nadeklarar nga mga amot sa kampanya nga iyang nadawat aron pundohan ang iyang tinguha sa pagka-Senador niadtong 2025.
Napadayon ang pagpasaka og kaso batok kang Marcoleta taliwala sa pipila ka adlaw nga mga protesta sa iyang mga dumadapig, nga gipangulohan sa Iglesia ni Cristo (INC).
Gikasuhan usab siya og tulo ka counts sa paglapas sa Presidential Decree No. 46, nga nagdili sa mga opisyal sa publiko sa pagdawat og mga gasa samtang anaa sa katungdanan.
Ang mga kauban nga akusado sa magbabalaod mao sila si kanhi Quezon City congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu, ug Aristotle Viray.
Ang kaso alang sa plunder na-raffle ngadto sa 3rd division, samtang ang tulo ka counts sa pagdawat og mga gasa na-raffle ngadto sa 1st, 4th, ug 6th divisions.
Si Marcoleta nideklarar og net worth nga PHP51 milyones sa miaging tuig ug naggasto og PHP112 milyones sa iyang pagdagan sa eleksyon, nga nagpahimutang kaniya sa ika-6 nga dapit sa pagka-senador.
Nangangkon siya nga ang maong pundo, nga nadawat sa tulo ka tranches niadtong Enero sa maong tuig.
Naggikan ang mga amot sa iyang mga higala nga niila sa iyang katakus nga mahimong senador. / PNA