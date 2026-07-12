Ombudsman mikiha ni kanhi Owwa chief Arnell Ignacio

Gikiha sa Office of the Ombudsman si kanhi Overseas Workers Welfare Administration (Owwa) administrator Arnaldo “Arnell” Ignacio tungod sa usurpation of official functions (pag-angkon sa katungdanan nga dili iyaha) kalabot sa kontrobersyal nga P1.4-bilyon nga pagpalit ug propyedad sa maong ahensya.
Sa usa ka pamahayag niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026, si DMW Secretary Hans Leo Cacdac niingon nga sa hukom sa Ombudsman nga gipetsahan ug Hunyo 19, apan nadawat sa departamento niadtong Hulyo 7, 2026, nasakpan si Ignacio nga nipirma sa contract to sell, deed of absolute sale, ug sa addendum niini, ingon man niaprobar sa pagpagawas sa pundo para sa pagpalit sa propyedad nga walay pagtugot gikan sa Owwa Board of Trustees.
Girekomendar sa Ombudsman ang pagpasaka ug kaso batok kang Ignacio tungod sa Usurpation of Official Functions ubos sa Artikulo 177 sa Revised Penal Code ngadto sa korte.
Gitataw sa Ombudsman nga nilihok si Ignacio ubos sa pagpakaaron-ingnon nga duna siyay awtoridad gikan sa Owwa Board bisan pa man walay pagtugot nga gihatag kaniya.
Suma sa resolusyon, ang maong buhat milapas na sa yano nga administrative lapse (sipyat sa administrasyon) ug giisip na nga usurpation of official functions.
Gidugang pa sa hukom nga ang kakuwang sa pag-aprobar sa board dili lang kay yano nga teknikal nga sipyat kondili usa ka paglaktaw sa institutional oversight ug transparency nga gikinahanglan ubos sa Owwa Charter.
Ang usurpation of official functions adunay silot nga pagkabilanggo gikan sa unom ka bulan hangtod upat ka tuig, depende sa desisyon sa korte. / TPM/SunStar Philippines