Ombudsman mimando pagkiha ni Doque, Lao

Gimando sa Office of the Ombudsman ang pagpasaka og kasong graft batok kang kanhi Department of Health (DOH) secretary Francisco Duque III ug kanhi Procurement Service (PS)-Department of Budget and Management (DBM) executive director Lloyd Christopher Lao.

“Wherefore, finding probable cause to prosecute respondents Francisco T. Duque III and Lloyd Christopher A. Lao for violation under Section 3(e) of RA 3019, let the corresponding information be filed against them in the proper court,” matod sa tipik sa 49-page nga resolusyon sa Ombudsman.

Ang Republic Act (RA) 3019 nailhan usab nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Ang kaso naggumikan sa giingong mga iregularidad sa pagbalhin sa DOH sa P41.4 bilyunes nga pundo ngadto sa PS-DBM alang sa pagpalit og medical supplies taliwa sa Covid-19 pandemic sa 2020 ug 2021.

Ang mga reklamante sa kaso mao sila si kanhi senador Richard Gordon ug Senador Risa Hontiveros, kinsa nangulo sa imbestigasyon sa Senado sa pagpalit sa mga suplay sa Covid-19 human kini gi-flagged sa Commission on Audit (COA).

Si Gordon, tsirman kaniadto sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, nailhan usab nga Blue Ribbon Committee, nagpasiugda sa tataw kaayo nga “dili makatarunganon nga mga benepisyo ug bentaha” nga gihatag sa PS-DBM ngadto sa Pharmally, nga gi-tag isip labing dako nga supplier sa nasod sa medikal nga panginahanglan taliwala sa Covid-19 pandemic.

Nakakuha ang Pharmally og dili mominus P8.6-bilyunes nga kontrata gikan sa PS-DBM alang sa pagpalit og mga face mask, personal protective equipment ug Covid-19 test kits alang sa DOH, bisan pa man nga aduna lang silay startup capital nga P625,000.

Gi-tag sa mga magbabalaod ang mga butang nga nakuha gikan sa Pharmally nga “overprice.”

Gawas kang Duque ug Lao, gihinganlan usab nga respondents sa kaso sila si DOH undersecretaries Ma. Carolina Taiño, Myrna Cabotaje, ug Roger P. Tong-an; Crispinita Valdez, Napoleon Arevalo, ug Enrique Tayag, pulos Director IV sa DOH; Leopoldo Vega, DOH undersecretary of finance; ug Lorica Rabago, DOH chief accountant.

Hinuon, gibasura ang mga reklamo batok kanila. / LMY