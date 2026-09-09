Ombudsman misuspenso sa CPA general manager

Gisuspenso sa Office of the Ombudsman si Cebu Port Authority (CPA) General Manager Francisco Comendador III sulod sa unom ka buwan, samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kasong administratiba batok kaniya.
Ang suspension order nga gipetsahan ug pinirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla niadtong Agusto 20, 2026, naggikan sa reklamo nga gipasaka sa Oriental Port and Allied Services Corporation (Opascor), pinaagi sa ilang executive vice president ug general manager nga si Resurrection Florimae Velasco.
Ang maong kaso naglambigit sa pasangil nga grave misconduct ug gross neglect of duty.
Ubos sa mando, si Comendador walay suweldo nga madawat ang maong suspensiyon nga gihimo aron dili magamit ang iyang posisyon sa pag-impluwensya sa mga saksi o pagtikas sa mga rekord sa ahensiya.
Gimanduan sab sa Ombudsman ang Office of the Deputy Ombudsman for the Visayas sa pagpatuman dayon niini sulod sa tulo ka adlaw gikan sa pagkadawat.
Sa usa ka pamahayag nga gi-post sa opisyal nga Facebook page sa CPA, gipadayag ni Comendador nga motuman siya sa desisyon sa Ombudsman.
“In compliance with the order of the Ombudsman and to ensure the integrity and impartiality of the investigation, I will abide by the directive,” matod niya.
Sumala sa legal counsel sa Opascor nga si Jem Arisga, ang reklamo naggumikan sa giingong paglapas sa CPA Administrative Order No. 2-2010 ug sa duha ka resolusyon sa Cebu Port Commission nga nagmando kang Comendador sa pagsunod niini, apan giingong wala kini tumana sa general manager. Wala idetalye ang giingong nahimong kahiwian sa maong opisyal.
Gikalipay hinuon sa Opascor ang maong desisyon.
Subay sa charter sa CPA, gilauman nga ang deputy general manager ang mopuli isip OIC samtang nagpadayon ang suspensiyon ni Comendador. /