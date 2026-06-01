Omnibus motion giduso ni Jinggoy aron mapapas ang kasong graft

Nisumiter si Senador Jinggoy Estrada og omnibus motion sa Sandiganbayan aron mangayo og katin-awan bahin sa balido ug tinuod nga basihan sa mga kasong gisang-at batok kaniya.
Sumala sa iyang abogado nga si Atty. Noel Ostrea, ang maong mosyon gisumiter human magpagawas ang Sandiganbayan Second Division og warrant of arrest batok kang Estrada kalabot sa kasong graft nga gisang-at sa Office of the Ombudsman batok kaniya ug kang kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Manuel Bonoan, may kalabutan sa giingong anomalya sa mga proyekto sa flood control.
Ang Second Division sa anti-graft court nga gipangulohan ni Presiding Justice Geraldine Econg, nagpagawas sab og hold departure order batok kang Estrada, Bonoan ug sa ilang mga kaubang akusado nga sila si Engineers Denryl Cortuna, Arturo Gonzales Jr., ug Manny Bulosan.
Nibayad si Estrada og piyansa nga nagkantidad og P90,000 niadtong Mayo 29, 2026.
Gisalikway niya ang mga pasangil ug giingong walay kamatuoran ug walay lig-on nga basihan ang mga kaso batok kaniya.
Sa iyang pahayag niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, gihangyo ni Estrada ang Sandiganbayan nga hatagan una og hustong konsiderasyon ang mga mosyon nga iyang gisumiter ug sundon ang mga prinsipyo sa due process.
Matod niya, dungan sa iyang pagbayad sa piyansa alang sa kasong graft niadtong Biyernes, nisumiter dayon ang iyang mga abogado og mga pleading sa Sandiganbayan aron usahon ang mga kaso ug ipalangan ang paggawas sa bisan unsang warrant of arrest.
Niingon sab siya nga adunay siya’y katungod sa paggamit sa mga remedyo nga gitugotan sa balaod, lakip ang pagpasaka og motion for
reconsideration, ilabi na kay niadtong Biyernes sa gabii pa niya nadawat ang kopya sa resolusyon sa Ombudsman mahitungod sa kasong plunder.
Sumala sa mga prosekutor, mokabat sa P573 milyunes nga giingong kickback ang nahatod kang Estrada pinaagi sa pagdumala sa pundo ngadto sa mga proyekto sa imprastraktura. / LRM