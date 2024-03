One-time cash gift sa sr. citizens padak-an

Ang gisugyot nga ordinansahon nga mag-amendar sa one-time nga cash gift alang sa kwalipikado nga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo anaa na sa ikaduhang pagbasa ug nakakuha og paborableng pagdawat sa Konseho sa Dakbayan, matod sa usa ka lokal nga magbabalaod.

Si Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover, senior citizens committee chairman ug author sa gisugyot nga amendment sa City Ordinance 2235 o “An Ordinance Conferring the Centenary Senior Citizens’ Award to Qualified Senior Citizens on October of Each Year,” nipadayag og pagsalig nga ang final nga deliberasyon mahitabo sulod sa sunod nga duha ka bulan.

“Possibly mga three months from now atong matan-aw kon unsa nay decision pero tan-aw nako mga kaesturya nga konsehal pabor man sila atong ipasakaan g’yud ang amendment,” matod ni Alcover.

Human sa ikaduhang pagbasa, ipaubos kini sa ikatulo ug katapusang pagbasa nga pirmahan sa nagkadaiyang mga opisyal aron maaprobahan.

Ubos sa kasamtangang ordinansa, ang mga senior citizen angay nga makadawat og usa ka higayon nga cash benefit nga P5,000 lang pag-abot sa ilang ika-80 ka tuig, dugang P15,000 sa ilang ika-90 ka tuig, ug ang nahabiling P80,000 sa pag-abot sa 100, sa kinatibuk-an P100,000.

Ang mga kausaban sa one-time cash gift distribution alang sa centennial senior citizens mag-usab sa kantidad sa one-time cash benefit ngadto sa P25,000 atol sa ika-80 nga adlaw’ng natawhan sa usa ka senior citizen, laing P25,000 atol sa iyang ika-90 nga adlaw’ng natawhan, ug ang nahabilin nga balanse nga P50,000 sa pag-abot sa 100 anyos.

Matod ni Alcover nga madugay pa ang proseso kay kasamtangang gisusi sa Konseho ang ubang gisugyot nga mga ordinansahon ug resolusyon.

Apan gisubli niya nga ang ubang mga konsehal nagsuporta sa gisugyot nga mga amendment.

Matod niya nga ang katuyoan sa maong ordinansa mao ang pagtabang sa mga senior citizen nga nanginahanglan og financial aid alang sa nagkadaiyang mga galastuhan, apil na ang pagmentinar sa tambal.

Si Alcover niingon nga ang mga senior citizen nga iyang nahinabi nagtuo nga ang gisugyot nga mga kausaban adunay dakong epekto sa ilang panalapi.

Matod ni Alcover nga bisan pa man nga adunay listahan sa mga senior citizen ang Office of the Senior Citizens Affairs, aduna gihapoy mga wala pa makaparehistro tungod sa kakuwang sa kahibalo, ilabi na nga dili tanang senior citizens naa sa social media ug adunay uban nga nagpuyo sa lagyong mga barangay.

Matod ni Alcover nga sa higayon nga mapatuman na ang pag-amendar, ang komite sa senior citizen mopahigayon og information drive aron mahibawo ang mga ginsakpan nga senior citizens sa giusab nga ordinansa.

“Atong i-reach out sila nga malista g’yud sila para maka avail sila. So, atong paningkamutan g’yud na ma reach out nato uban mga seniors na wa kabalo,” matod ni Alcover. / RJM