One-time waiver sa silot sa Oplan BanTal, gisugyot

Nihangyo si Konsehal Harold Kendrick Go kang Mayor Nestor Archival nga pasayluon lang una ang mga drayber ug commuters nga nakamulta sa pagsugod sa Oplan BanTal: Discipline Zone.
Matod sa konsehal, posibleng naglibog ug wala pa maanad ang kadaghanan sa bag-ong lagda sa trapiko.
Giklaro ni Go nga ang waiver dili permanente nga pagtangtang sa silot, kon dili usa ra ka tabang samtang gihan-ay pa ang impormasyon ug orientation sa publiko.
Ang makalapas human sa gitagal nga adjustment period masilutan gihapon.
Gipahinumdom sa konsehal nga ang katuyoan sa Oplan BanTal mao ang pag-edukar ug pagdisiplina, ug ang pagpakita og kaluoy sa sugod makatabang aron mas motuman ang katawhan.
Nitumaw ang sugyot taliwala sa kausaban sa lagda sa traffic sa Gov. Cuenco Avenue (Apas, Banilad, Kasambagan, ug Talamban).
Lakip sa mga lagda ang saktong pagsakay-kanaog sa PUVs, linya sa motorsiklo, ug pagtuman sa pedestrian lane. / CAV