Ong uyon nga himuo’ng 5 ka tuig ang termino sa brgy., SK

Mahimong maghatag og dugang panahon sa mga lokal nga lider sa pagpatuman sa ilang mga programa ang gisugyot nga lima ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK).
Matod ni Cebu City Liga ng mga Barangay President Franklyn Ong, kinahanglan sab kining ubanan sa mas dakong accountability ug masukod nga mga resulta.
Gipahayag ni Ong ang iyang baruganan human giaprobahan sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang balaodnon nga magtakda og lima ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug SK ug mag-uswag sa sunod nga eleksyon gikan sa Nobiyembre 2026 ngadto na sa Nobiyembre 2028. Ang Senate Bill No. 2387 giaprobahan niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026, diin 13 ka senador ang nibotar pabor, lima ang supak, ug walay abstention. Gisugyot sab sa maong balaodnon nga limitahan ngadto sa duha ka sunodsunod nga termino ang mga opisyal sa barangay, samtang magpabilin ang usa ka termino nga limitasyon alang sa mga opisyal sa SK.
Matod ni Ong, ang mas taas nga termino mahimong makatabang sa pagpadayon sa mga programa nga lisod mahuman sulod sa mas mubo nga electoral cycle.
Lakip niini ang mga programa sa panglawas, peace and order, disaster preparedness, ug youth development nga nanginahanglan og igong panahon alang sa pagplano, pagpatuman, ug pagkompleto.
Apan iyang gitataw nga ang mas taas nga termino dili lamang magpasabot og dugang panahon sa pagpabilin sa katungdanan, kondili kinahanglan sab nga adunay mas dakong responsibilidad, masukod nga performance, transparency, ug accountability ngadto sa katawhan.
Ang Senate measure nagtumong sa pag-amendar sa Republic Act 12232 nga kasamtangang nagtakda og upat ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug SK.
Giaprobahan sab sa House of Representatives ang ilang kaugalingong bersyon, House Bill No. 10971, sa ikatulo ug katapusang pagbasa, diin 211 ang nibotar pabor, 13 ang supak, ug usa ang abstention.
Sama sa bersyon sa Senado, gisugyot sab niini ang pagbalhin ngadto sa lima ka tuig nga termino ug ang pagpahigayon sa sunod nga BSKE sa Nobiyembre 2028.
Apan giila sab ni Ong nga adunay lehitimong interes ang mga botante sa regular nga pagpahigayon sa eleksyon.
Matod niya, ang bisan unsang pagpalangan sa eleksyon kinahanglan adunay klarong legal nga basehan, magsilbi sa interes sa publiko ug mosunod sa Konstitusyon ug proseso sa paghimo og balaod.
Giklaro nga ang pag-aprobar sa Senado dili pa automatic nga mahimo nga balaod.
Kon mahimong balaod ang maong sugyot, matod ni Ong, kinahanglan gamiton sa mga opisyal sa barangay ug SK ang dugang nga panahon alang sa mas maayong serbisyo publiko, mas epektibong mga programa, ug konkretong resulta alang sa komunidad. /