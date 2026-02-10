Online booking scam sa hotels, resorts ‘naghitak’

Nagpasidaan sa publiko ang mga hotel ug resort operator sa Isla sa Bantayan batok sa pagsaka sa mga online booking scam.
Kini nga modus nakaapekto na sa mga turista, mga bisita, ug mga local accommodation provider samtang nangandam ang isla sa pagdagsang sa mga tawo sa umaabot nga Semana Santa.
Sa usa ka press conference, gibutyag ni Nelson Yuvallos, ang presidente sa One Island Tourism Association (OITA), nga ang maong pasidaan wala gihimo aron dauton ang imahe sa turismo sa Bantayan, kondili aron mapatas-an ang awareness batok sa mga mangilad sa online transaction nga gireklamo sa mga turista ug mga establisimento.
Matod ni Yuvallos, duna na silay nadawat nga mga report bahin sa mga scam-related nga booking alang sa Semana Santa.
Kining panahona maoy pagdagsang sa mga turista sa isla.
Gipasabot niya nga daghang biktima ang nagtuo nga tinuod ang ilang reservation tungod kay ang presyo nga gitanyag anaa ra sa normal nga range, dili sama sa kasagarang mahal nga rates panahon sa peak season sa Semana Santa.
Nagtuo si Santa Fe Councilor Jaypee Lao nga tungod sa kadaghan ug kaorganisado sa mga scam, posible nga duna kini kalambigitan sa usa ka dakong sindikato.
Matod ni Lao nga nagbalik-balik ang mga insidente ug naggamit og daghang pekeng online accounts nga nagsundog sa mga tinuod nga establisimento.
Gihimong ehemplo sa mga hotel operator ang kaso sa Anika Resort diin ang ilang official Facebook page gitangtang, samtang usa ka pekeng page nga naggamit sa ngalan ug mga litrato sa resort ang nakakuha og hapit 50,000 ka followers.
Sa pagtandi, ang bag-ong gi-restore nga official page nagsugod lang sa ubos sa 1,000 ka followers samtang ang peke nakakuha og kapin sa 30 mil.
Matod sa mga hotel manager, ang resulta niini nga scam mao nga ang mga bisita moabot sa Bantayan nga walay valid nga reservation bisan pa man og nakabayad na sila online.
Ang ubang establisimento nipili na lang sa pag-atiman sa mga biktima nga walay dugang bayad tungod sa humanitarian considerations, bisan og napamatud-an nga peke ang ilang booking.
“Kini nga mga insidente makabalda sa operasyon sa hotel ug moresulta sa alkansi,” matod sa mga operator. / EHP