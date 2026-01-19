Online booking scams misiaw sa Sugbo

Nagpahimangno ang Cebu Provincial Tourism Office (CPTO) sa publiko batok sa mga online booking scam nga naggamit og mga peke nga social media page nga nagpakaaron-ingnon nga mga lehitimong establisemento sa turismo sa Sugbo.
Sa usa ka public advisory nga gi-post sa Facebook page sa Cebu Province Public Information kaniadtong Martes, Enero 13, 2026, ang mga awtoridad nagkanayon nga gipang-target sa mga scammer ang mga biyahedor nga naghimo og online reservation, ilabi na pinaagi sa Facebook ug uban pang social media platforms.
Aron malikayan nga mabiktima, ang CPTO sa pakig-alayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit (Racu) 7, niawhag sa publiko nga makigtransaksyon lamang sa mga Facebook-verified pages nga adunay blue checkmark ug sutaon ang
katinuoran pinaagi sa pagsusi sa mga reviews, comments, ug opisyal nga website sa mga establisemento sa turismo.
Gitambagan sab ang mga biyahedor nga magmabinantayon sa paghatag og down payment ug likayan ang pagbayad og dugang mga bayranan gawas sa opisyal nga proseso sa booking, sanglit ang pagpangayo og extra charges gawas sa nasabutan nga bayad usa ka timailhan sa pagpanglimbong.
Ang mga biktima ug kadtong makasugat og mga kadudahang account giawhag sa dinalian nga pag-report sa insidente ngadto sa Racu 7 sa numerong 0998-5988105 aron molihok dayon ang mga awtoridad sa pagpasira sa mga peke nga page.
“Stay safe and protect your travel plans by booking wisely,” matod sa advisory . / CDF