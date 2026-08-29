Online class gipatuman sa mga tunghaan sa Mandaue

Nagpahugot sa seguridad ang pipila ka eskwelahan sa Mandaue City tungod sa mga shooting incident ug hulga sa ubang lugar.
Ang Colegio de la Immaculada Concepcion-Mandaue temporaryong nag-online classes sulod sa usa ka semana isip precautionary measure. Sa ilang pagbalik sa face-to-face classes, ipatuman usab ang transparent-bag policy aron mas sayon ang pag-inspeksyon sa mga dala sa mga estudyante.
Matod ni school director Rotie Gabuya, ang transparent bag makatabang sa mga personnel sa pagsusi sa mga gamit sa estudyante.
“Aron mas sayon ang pag-check ug pag-monitor, mahimong biyaan sa mga estudyante ang dagkong bag ug uban pang importanteng gamit sa ilang classroom,” matod ni Gabuya.
Gawas sa transparent-bag policy, nagpatuman usab ang eskwelahan og manual security checks ug paggamit og metal detectors aron mapugngan ang pagsulod sa delikadong mga butang.
Gihisgutan ang maong mga lakang atol sa coordination meeting sa DepEd-Mandaue ug mga representante sa nagkalain-laing eskwelahan niadtong Agosto 24.
Matod ni Dr. Bianito Dagatan, superintendent sa DepEd-Mandaue, mahimong mobalhin sa online o distance learning ang mga pribadong eskwelahan depende sa ilang assessment, basta mosunod sa mga requirement sa DepEd.
Mahimo usab ang dugang nga security measures sama sa transparent bags, apan kinahanglan una kining konsultahon sa mga ginikanan.
Gipasidaan ni Dagatan nga dili angay magsalig sa usa lamang ka security measure batok sa hulga sa school shooting.
“Dili kita magsalig sa usa lang ka solusyon sa sitwasyon sa school shooting. Ang tanang posibleng solusyon angay ipatuman sa mga eskwelahan, samtang ang pangunang tumong mao ang paglikay niini,” matod ni Dagatan.
Samtang, gipahinumdoman ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano ang mga ginikanan nga mas hugot nga bantayan ang ilang mga anak, lakip na ang ilang paggamit sa social media ug cellphone.
“Ang tanan magsugod sa panimalay. Atong responsibilidad isip mga ginikanan ang hugot nga pag-monitor sa atong mga anak. Ang atong tumong mao ang prevention,” matod ni Ouano. / ABC