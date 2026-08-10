Online nga mga hulga batok sa 3 ka eskwelahan sa Danao, gisusi

Giimbestigar sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Danao ug sa kapulisan ang hulga batok sa tulo ka eskwelahan human nikaylap ang usa ka mensahe online.
Sa usa ka public safety advisory nga gipatik sa opisyal nga Facebook page niini niadtong Dominggo, Agusto 9, 2026, giila sa Danao City Public Information Office (PIO) ang usa ka screenshot nga adunay mga hulga batok sa Northern Cebu Colleges (NCC), St. Thomas Academy (STC), ug Danao Technical School (DT).
Gitahasan ang Danao City Police Station nga mao ang mangulo paghimo og verification, security measures, ug imbestigasyon.
Dunay mga police personnel gipadala sa mga gihulga nga campus, samtang gipatuman sab ang security protocols sa uban pang eskwelahan sa siyudad.
“We appeal to parents, students, school personnel, and the entire community to remain calm, vigilant, and cooperative,” mabasa sa usa ka bahin sa maong pahayag sa siyudad.
Wala magpagawas ang city PIO og klaro nga mga detalye tungod sa nagpadayon nga imbestigasyon, apan giawhag ang mga estudyante ug staff nga makig-coordinate sa mga school head alang sa opisyal nga mga update.
Giawhag sab sa mga lokal nga opisyal ang publiko nga dili mag-repost o mag-forward sa maong screenshot aron malikayan ang kahadlok ug kalibog.
Human sa bag-ohay nga insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban, nagtukod ang Cebu Provincial Government sa Cebu Safe Schools Program ubos sa Executive Order (EO) 35 niadtong Hunyo 26.
Tumong sa EO 35 nga palig-unon ang campus safety ug malikayan ang kapintasan sa mga educational institution sa tibuok probinsiya.
Regular sab nga ipatuman ang standardized security protocols sa mga school campus, lakip ang kontrolado nga pag-access sa mga bisita ug paghatag sa gikinahanglang safety equipment. / CDF