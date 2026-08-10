Online seller gipusil-patay samtang natulog, drugas gitan-aw’ng motibo

Patay ang usa ka 38-anyos nga babaye’ng online seller human pusila sa ulo samtang natulog sulod sa iyang kuwarto sa Sityo Lawis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:10 sa hapon, Dominggo, Agusto 9, 2026.
Ang biktima giila nga si Renevie Tanlangit Inot, samtang ang suspek nga nadakpan ra sab dayon mao si Jun Abella Cabarrubias, 34, taga Tupas Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Subay sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, samtang natulog ang biktima sa iyang kuwarto sa ikatulong andana sa balay, nisulod ang suspek ug gipusil siya sa ulo gamit ang kalibre .45 nga pistola.
Human sa pagpamusil, dali nga nisibat ang suspek apan giatangan na siya sa mga silingan nga nakadungog sa mga buto sa ubos nga bahin sa balay.
Paggawas sa gunman, dali siya nga gidumog sa mga tawo.
Nihana pa sa pagpusil si Cabarrubias apan nikagar ang iyang armas, hinungdan nga gitabangan siya og kulata sa mga residente.
Kon wala pa makaabot ang mga sakop sa Sawang Calero Police Station, posibleng nakabsan na sa kinabuhi ang suspek tungod sa grabeng mga bun-og ug samad nga naangkon niini sa nawong ug lawas.
Nakuha sa mga imbestigador ang armas nga gigamit sa pagpusil.
Matod ni Police Major Noah Labra Añana, ang hepe sa Sawang Caleoro Police Station, nga drugas ang usa sa ilang gitan-aw nga motibo.
Giingong nadudahan ang biktima nga usa ka police asset nga maoy nagpadakop sa mga drug personality sa Pasil ug mga silingang barangay.
Dugang ni Añana nga nigawas sab sa ilang imbestigasyon nga si Cabarrubias giila nga usa ka hitman.
“Wala ni siyay grupo pero i-hire kuno ni siya kon naay gustong tirahon, kasagaran kadtong involved sa drugs sab,” matod ni Añana.
Gipaubos sa ballistic examination ug cross matching ang armas nga nakuha gikan sa suspek aron mahibaw-an kon gigamit ba kini sa mga kaso sa pagpamusil sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB, GPL