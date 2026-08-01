Online shopping naghulga sa mga mamuhatay’g sapatos sa Carcar

Nameligro karon ang industriya sa paghimo’g sapatos sa Dakbayan sa Carcar, ang giilang "Footwear Capital of the South" tungod sa grabeng kompetisyon gikan sa mga baratong imported nga sapatos, pagsikat sa online shopping ug ang pagsaka sa presyo sa materyales.
Matod ni Department of Trade and ndustry (DTI) 7 Acting Director Esperanza "Hope" Melgar, alkanse ang mga lokal nga mamuhatay kay ginagmay ra ang ilang mapalit nga materyales kumpara sa dagkong pabrika, ug nagsalig ra sila sa mga walk-in nga kustomer.
Tungod sa pagnihit sa mga order, nagkagamay usab ang mga trabahante gikan sa 20 ngadto sa unom na lang matag pabrika.
Nabalaka ang mga tighimo nga kasagaran nag-edad na og 40 ngadto sa 60 anyos nga basin mahanaw na kining maong tradisyon sa pamilya ug kabilin sa kultura tungod kay diyutay na lang nga mga batan-on ang interesadong makat-on sa maong kahanas.
Aron maluwas kining maong panginabuhian, ang DTI 7 nagpadayon sa paghatag og suporta sa mga Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sa Carcar pinaagi sa Digitalization ug E-commerce, Market Access ug Mentorship ug Dugang Kapital.
Kapin sa 20 ka aktibong tighimo'g sapatos, lakip ang 17 ka miyembro sa Carcar United Footwear Manufacturers’ Association Inc. (CUFMAI) sama sa Daren Kate ug Mil Dim, ang natabangan na.
Tumong sa DTI nga isagol ang tradisyonal nga kahanas sa paghimog sapatos ug ang modernong teknolohiya aron masiguro nga mabuhi ug magpadayon ang legasiya sa Carcar. / DPC