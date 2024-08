Online Theoretical Driving Course ilusad sa LTO 7

Gikatakda nga ilusad sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang Online Theoretical Driving Course (OTDC) sa rehiyon bag-o matapos ning tuig.

Subay sa anunsiyo ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor D. Mendoza II ingon man sa direktiba ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga pag-digitalize sa mga serbisyo sa gobyerno, ilusad sa LTO 7 ang OTDC alang sa mga residente sa Central Visayas.

“The public will now be given the option to enroll in LTO-accredited driving schools offering Online TDC at their convenience,” matod ni LTO 7 Regional Director Glen G. Galario.

Tumong sa pagpatuman sa OTDC ang paghatag og kahigayonan sa mga indibidwal ingon man ang mga propesyonal ug estudyante nga makabalanse sa ilahang pagtrabaho ug sa pagtungha aron makakuha gihapon niining OTDC certificate nga usa sa mga rekisito sa pagkuha og lisensya.

Mamahimong mobisita ang publiko sa LTO website alang sa kompleto nga listahan sa mga accredited OTDC providers.

“We have yet to finalize the list of accredited driving schools in the region, but we have started receiving their applications to fully implement the new OTDC,” dugang ni RD Galario.

Namahayag na si ASec. Mendoza nga gipaniguro karon sa ahensiya nga ang tanang transaksiyon sa online aduna’y modernong kapasidad nga masiguro nga ang mikuha sa OTDC kadto gyu’ng aplikante nga mokuha og lisensya.

Matod ni RD Galario nga ilahang rang ianunsiyo puhon ang mga accredited nga OTDC provider sa rehiyon.

Nasayran nga alang sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga, niabot na sa 8,185 TDC certificates ang naisyu sa LTO 7 pinaagi sa ilang Malasakit on Wheels - EPatrol Mobile Service program,

Kini 88% na sa kinatibuk-an nga certificates nga naisyu niadtong 2023 (9,292). / PR