OP miluwat ug kamanduan pag-suspende sa trabaho, klase

Niluwat og memorandum ang Office of the President (OP) aron suspendehon ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno sa pipila ka rehiyon, apil na ang Central Visayas, karong adlawa, Nobiyembre 10, 2025, tungod sa gipaabot nga dakong kadaut nga mugna sa super typhoon nga si ‘Uwan.’
Ang memorandum circular 106 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Dominggo, Nobiyembre 9, gi-post usab sa Facebook page sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo sa samang petsa.
Gisuspende usab sa maong direktiba ang mga klase sa tanang lebel sa sa rehiyon 6 ug 7 ug sa Negros Island Region sa Nobiyembre 10 ug 11.
Ang mga ahensya nga nalambigit sa vital ug health services, disaster preparedness, ug response operation, gikinahanglan nga magpabilin nga operational. Ang ubang mga opisina sa gobyerno mahimong magpatuman og alternatibong work arrangements aron maseguro ang pagpadayon sa mahinungdanong serbisyo.
Samtang, ang pagsuspende sa trabaho sa mga pribadong kompanya mag-depende sa desisyon sa management. / CDF