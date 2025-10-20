Opascor mibuwag na sa ALU

Nibuwag na ang supervisory ug rank-and-file unions sa Oriental Port and Allied Services Corp. (Opascor) gikan sa Associated Labor Unions–Central Visayas Region (ALU-CVR) human sa pipila ka tuig nga panag-uban.
Gibutyag nila ni Supervisory Union President Vivencio Ybañez Jr. ug Rank-and-File Employees Union secretary Michelle May D. Tamondong ang desisyon.
Bisan og girespeto sa ALU-CVR ang desisyon, gikuwestiyon niini kon nakonsulta ba ang kinatibuk-ang miyembro sa unyon.
Sumala ni Zeus R. Mabanag sa ALU-CVR, nasurprisa sila sa mga reklamo sa unyon tungod kay kanunay silang mihatag og suporta.
Gipasabot usab sa ALU nga sila ang nagpaluyo sa pagkatukod sa Opascor 30 ka tuig na ang milabay isip usa ka negosyo sa mga mamumuo.
Matod sa ALU, ang kasamtangang panagbangi sa unyon gisugnoran sa interes sa management, ilabi na nga niminos ang negosyo sa Opascor.
Gidudahan sa ALU nga gipahimuslan sa management ang problema sa pinansyal aron maminusan ang stock ownership sa mga mamumuo.
Gipanghimakak usab sa ALU ang pasangil nga gipugngan nila ang ilang pirma sa CBA gumikan kay giaprobahan sa mga opisyal ang pagkunhod sa benepisyo nga 20-35 porsyento nga walay pagtugot sa mga miyembro. Giingong gibalibaran sa ALU ang pagpirma aron mapanalipdan ang katungod sa mga miyembro.
Gipanghimakak usab sa ALU ang pasangil nga gikuptan nila ang pundo sa unyon kay direkta kining gideposito sa ilang lokal nga account.
Nahinumdoman sa ALU nga kaniadto, nideklarar og welga ang unyon tungod sa pagkapakyas sa management sa pagpatuman sa umento sa sweldo.
Ang interbensyon sa ALU maoy hinungdan sa pagpagawas sa wala mabayri nga salary differentials. Apan 11 ka miyembro ang gitangtang sa trabaho, nga giingong harassment.
Nisaad ang ALU-CVR nga magpabiling transparent ug patas, ug nagtuo nga malikayan unta ang panagbangi kon nakonsulta pa ang mga miyembro. / KAL