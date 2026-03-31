Opascor mibuwag na sa ALU-TUCP

Pormal na nga narehistro isip independent labor union ang mga unyon sa rank-and-file ug supervisor sa Opascor, usa ka lakang nga gihulagway sa ilang mga lider isip sinugdanan sa usa ka bag-ong yugto sa relasyon tali sa mga empleyado ug sa pagdumala sa kompanya.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Marso 31, 2026, gikompirmar sa Opascor Workers’ Union (OWU) nga opisyal na silang narehistro niadtong Enero 15, 2026.
Samtang ang pundok sa mga supervisor nga nailhan na karon nga Opascor Supervisory, Technical and Responsible Alliance Union (Ostra-Union), narekord sa listahan sa Department of Labor and Employment (Dole) niadtong Marso 30, 2026.
Ang pagkahimong independent sa maong mga unyon nagtimaan sa ilang pormal nga pagbulag gikan sa Associated Labor Unions–Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) nga nagsilbing ilang pederasyon sulod sa pipila ka dekada.
Sumala sa mga lider sa unyon, ang lakang paingon sa pagkaindependente sugod pa niadtong Oktubre 2025.
“The journey toward independence was forged in unity and sustained by hope. Together, we move forward, leaving the past behind, and building an enterprise truly owned by its workers,” matod ni Vivencio Ybañez, ang presidente sa OSTRA-Union.
Matod nila, ang ALU-TUCP nahimo nang dili epektibo ug wala na motakdo sa mga panginahanglan sa lokal nga mga miyembro.
Adunay mga wala pagkasinabtanay bahin sa bag-ong collective bargaining agreement (CBA), ilabi na ang pagtibhang sa mga benepisyo nga giaprobahan nga wala maratipika sa tanang miyembro.
Naghisgot sab sila og mga tensiyon sa konsultasyon ug kabalaka sa kakuwang sa klarong suporta bisan pa sa taas nga bayad sa union dues.
Ang mga unyon sa pagkakaron nagrepresentar sa 458 ka miyembro ug naglatid na og mga programa para sa kaayuhan sa mga empleyado.
Pagpahimutang og mga pasilidad sa medical ug dental nga magamit sa mga miyembro ug ilang mga dependent.
Ang Social Amelioration, usa ka inisyatiba nga mohatag og hinabang pinansyal sa gamay ra nga interes ug adunay balik nga patronage shares.
Ang pag-refund sa union dues, usa ka sistema diin iuli ang 75 porsiyento sa union dues ngadto sa mga miyembro matag tuig.
Bisan pa sa ilang pagbulag sa pederasyon, gipasabot sa mga lider sa unyon nga wala kini magpasabot nga adunay panagbangi.
Gusto nila nga magpabilin ang positibong relasyon sa tag-iya ug sa management sa Opascor. /