Operahan ang tuhod ni Castro

Ipaubos sa operasyon ang nagsakit nga tuhod ni TNT Tropang Giga guard Jayson Castro sa umaabot nga mga adlaw.

Mao kini ang hinungdan nga wala nakaduwa ang beteranong pointguard atol sa dakong kapildihan sa Tropang Giga batok sa Magnolia Hotshots, 109-94, niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 17, 2024, sa quarterfinals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

“Yes, he will have to remove bone spurs on his knee,” matod ni strength and conditioning coach Dexter Aseron nga na­patik sa Spin.ph.

Si Castro, 37, nakapakita og aksyon sulod sa walo ka mga higayon sa 12 ka mga duwa sa Tropang Giga ning maong komperensya ug nag-average kini og 14.4 puntos, 3.1 ka rebounds ug 3.9 ka assists.

Gipasabot ni coach Jojo Lastimosa, gihasol si Castro sa pagpanakit sa iyang tuhod .