Operasyon sa CBRT sa Dis. 11 na gyud

Gitumbok ni Cebu City Ma-yor Nestor Archival ang Disyembre 11 o 12, 2025, ang pagsugod sa operasyon sa dugay nang nalangan nga dry run sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Matod sa mayor nga dili na niya gusto nga ibalhin ang kalihukan sa sunod tuig.
Ang dry run sa CBRT pirmeng giuswag ug ang katapusang pagkalangan tungod sa Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4.
Ang dry run ug inagurasyon orihinal nga gitakda sa Nobiyembre 5 apan giuswag tungod sa epekto sa bagyo.
Matod ni Archival nga nagpadayon ang mga pagpangandam ug trabaho sa komunikasyon alang sa dry run ug nga ang siyudad hugot nga nag- coordinate sa Department of Transportation (DOTr).
"Atong gipaabot nga motambong ang mga opisyal sa DOTr, ug atong imbitahon sab si Presidente Ferdinand Marcos Jr.," matod niya.
Gihatagan og gibug-aton sa mayor nga prayoridad ang pagkumpleto sa dry run karong tuiga tungod sa pirmeng pagkalangan sa proyekto. Namatikdan niya nga ang paghimo niini sa Disyembre magtugot sa siyudad nga mapadayon ang iyang timeline samtang nagseguro sa hapsay nga pagdumala sa trapiko ug pagpahibalo sa publiko sa partial nga operasyon sa CBRT. / CAV