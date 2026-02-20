Operasyon sa CBRT sugdan na sa Marso

Gipahibalo sa kalihim sa Transportasyon nga si Giovanni Lopez niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026, nga gipaabot nga magsugod na ang operasyon sa Package 1 sa proyekto nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) sa Marso 2026.
Sa iyang paghisgot sa Usapang Budget 2026 Forum, niingon si Lopez nga ang Department of Transportation (DOTr) nag-finaliz na sa nahabilin nga mga bahin sa Package 1 diin ang rota sa bus gikan sa Cebu South Bus Terminal hangtod sa Fuente Osmeña Circle.
Sa dihang magsugod na ang operasyon kini nga dalan gipaabot nga makaserbisyo hangtod sa 34,000 ka pasahero matag adlaw.
Ang proyekto sa CBRT nga gisuportahan sa World Bank, naa na sa 97 porsiyento nga nahuman, samtang ang nahabilin nga 3 porsiyento naglangkob sa “punch listing” ug mga panginahanglanon sa documentation nga may kalabutan sa pundo gikan sa mga langyaw nga organisasyon.
Niingon si Lopez nga ang ahensiya maghimo og dry runs aron maminusan ang posibleng mga problema sa operasyon sa dihang ibutyag na kini sa publiko.
Gihisgutan niya ang proyekto nga miagi sa daghang tuig nga pag-andam sukad pa niini nga konsepto sa 2014, lakip ang mga konsultasyon ug teknikal nga pagtuon.
Giingon niya nga ang nag-una nga hagit mao ang mga pagpatuman sa proyekto.
Bisan pa niini, ang utang gikan sa World Bank nga gigasto sa proyekto matapos na sa Setiyembre 2026.
Tungod sa kalangay, niingon si Lopez nga ang gobiyerno nagtuon sa usa ka public-private partnership (PPP) alang sa sunod nga mga phase sa proyekto, labi na alang sa operation ug maintenance.
Niingon siya nga bisan unsang bahin sa PPP moagi sa market sounding ug kompetisyon sa pagpasidungog aron maseguro ang transparency.
Bahin sa gisugyot nga Capitol Station duol sa Cebu Provincial Capitol, si Undersecretary Steve Pastor niingon nga nagpadayon pa ang koordinasyon uban sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) tungod sa mga resolusyon sa lalawigan nga nakaapekto sa pagtukod sa maong lugar.
Giklaro niya nga ang paghuman sa Capitol Station dili kinahanglanon aron maabot ang target nga operasyon sa Marso 2026, tungod kay ang Package 1 makahimo sa pagtrabaho nga independente sa iyang 16-kilometro nga rota. / EHP