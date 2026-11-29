Giabisohan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mga pasahero paingon sa amihanang bahin sa Sugbo ug sa mga silingang probinsya nga ibalhin na ang operasyon sa Ceres bus gikan sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) sa SM City Cebu ngadto sa bag-ong Ayala Gatewalk Terminal sa dakbayan sa Mandaue sugod karong Disyembre 1, 2026.
Base sa gipagawas nga pahibalo, ang tanang Ceres buses nga adunay biyahe sa Ro-Ro partikular na ang paingon sa Bantayan, Leyte, ug Bacolod maoy ibalhin sa Ayala Gatewalk Terminal sa unang adlaw sa Disyembre.
Samtang, alang sa mga pasahero sa Cebu-North routes, tungaon una ang operasyon.
Katunga o 50 porsyento sa mga North-bound Ceres buses mobalhin na sa Mandaue karong Disyembre 1, samtang ang nahabiling 50 porsyento magpabilin pa sa kasamtangang terminal sa SM City Cebu hangtod lamang sa Enero 2, 2027.
Pagka-Enero 3, 2027, hingpit na nga mobiya sa CNBT ang tanang Ceres buses ug adto na ang ilang operasyon sa Ayala Gatewalk Terminal.
Giklaro usab sa maong pahibalo nga dili apil sa pagbalhin ang mga dili Ceres buses (non-Ceres buses).
Pasabot nga gawas sa Ceres bus, duna pay mga bus nga masakyan tungod kay magpadayon gihapon sila sa pag-pick up og mga pasahero sa Cebu North Bus Terminal sa SM City Cebu.
Subay niini giawhag ang publiko ug ang mga pasahero nga makig-alayon sa management ug mga kawani sa Ceres alang sa tukmang bus schedules aron malikayan ang kahasol sa ilang pagbiyahe, ilabi na karong nagsingabot nga holiday season. / ANV