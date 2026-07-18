Operasyon sa e-trike sa Mandaue gitun-an

April Blanche Cabañog, / Reporter
Sheryn Mae Sinoy / UV Intern
Nipahigayon og usa ka public hearing ang Mandaue City Council niadtong Martes, Hulyo 14, 2026, kalabot sa gisugyot nga ordinansa nga mag-regulate sa operasyon sa mga electric tricycle (e-trike).
Kini isip mga public utility vehicle ug maghatag og opsyon sa mga operator nga mobalhin gikan sa mga unit nga naggamit og krudo o petrolyo.
Ang maong lakang, nga giduso ni Councilor Carlo Pontico Fortuna, nagtinguha sa pag-regulate sa rehistrasyon, franchising, operasyon, ug mga safety standard sa mga public utility e-tricycle sa Dakbayan sa Mandaue.
Niingon si Fortuna nga ang ordinansa gitumong aron maandam ang siyudad alang sa mga drayber sa tricycle nga mahimong boluntaryong mosagop sa mga e-trike sa umaabot.
“It’s their option to shift to e-trikes. It does not mean that we are requiring everyone to shift to e-trikes,” matod niya.
Ubos sa maong sugyot, ang mga e-trike modagan ubos sa parehas nga mga rota ug transport policy nga nagdumala sa mga naandan nga tricycle.
Ang mga operator kinahanglang mosunod sa mga rekisitos sa Land Transportation Office (LTO), lakip na ang rehistrasyon sa sakyanan, roadworthiness inspection, ug professional driver’s license.
Ang ordinansa nagtakda usab og mga sumbanan sa kaluwasan sa sakyanan, passenger capacity, franchising requirements, ug mga operating zone.
Gipasabot ni Fortuna nga ang mga e-trike makatabang sa pagpakunhod sa operating cost tungod kay wala kini maggamit og krudo o gasolina.
Apil usab sa sugyot ang mga transitional provision nga naghatag og prayoridad sa mga kasamtangang franchised tricycle operator nga mopili nga mobalhin ngadto sa mga e-trike nga nagsunod sa LTO.
Bisan pa man kon nakadawat og positibong feedback ang sugyot atol sa hearing, ang mga tricycle operator nagpadayag og kabalaka bahin sa kakuwangan sa pundo ug kamahal sa pagbalhin ngadto sa mga electric vehicle.
Si Marte Basubas, presidente sa One Mandaue Opao Association for Tricycle Drivers, niingon nga ang ilang pundok mopaluyo sa maong lakang basta dili lang kini mopasaka sa gidaghanon sa mga franchise sa tricycle sa siyudad.
Dugang ni Basubas nga daghang drayber ang nagduha-duha pa tungod sa kamahal sa presyo sa e-trike, apan ang mga tabang pinansyal gikan sa siyudad mahimong makadasig kanila sa pagbalhin.
Samtang, si Krizzy Hyll Retuya, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), nipadayag sa iyang suporta sa maong sugyot, ug niingon nga ang ilang ahensya andam nga mopatuman sa bisan unsang lakang nga aprobahan sa City Council.
Matod ni Retuya, ang nag-unang gilantaw sa Team mao ang pagsiguro nga ang mga operator mosunod sa mga existing nga transport law ug regulasyon.
Dugang niya, padayonon sa ahensya ang kampanya niini batok sa mga colorum nga sakyanan ug sa operasyon sa mga tricycle sa national highway, diin nagpabilin kining gidili ubos sa kasamtangang mga lagda.
Iya usab nga gipahinumdoman nga ang mga operator nga mobalhin sa e-trike kinahanglang mo-apply og bag-ong franchise, ug nga ang mga e-trike ug e-bike padayong idili sa pagbiyahe sa mga national highway.
Kon maaprubahan, ang maong ordinansa maoy magsilbing legal nga framework sa siyudad alang sa mga public utility e-trike.
Gawas nga mas limpyo ug sustainable nga transportasyon, dili usab mapugos ang mga kasamtangang operator nga biyaan ang ilang mga unit nga naggamit og petrolyo. /