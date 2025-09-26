Operasyon sa mga pantalan, tunghaan naparalisa ni ‘Opong’

Kapin 4,000 ka mga residente sa tibuok amihanang Sugbo ang gipabakwit niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025, taliwala sa hulga sa bagyong (STS) Opong (international name Bualoi).
Ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) mitaho nga 977 ka pamilya kun 3,952 ka mga indibidwal ang temporaryong gibutang sa mga evacuation center, diin 1,801 niini anaa sa Madridejos ug 1,308 sa Daanbantayan.
Gisuspende usab ang klase sa tanang 50 ka local government units (LGUs) sa Sugbo gawas sa Boljoon, nga nag-suspinde lang sa mga public schools.
Sa lungsod sa San Remigio, ang trabaho sa publiko ug pribado nga buhatan gikansela.
Ang mga kalihokan sa transportasyon ug pangisda naparalisar usab sa daghang lugar tungod kay ang Coast Guard ug mga lokal nga kagamhanan mipahamtang og preventive measures batok sa dagkong balod.
Ang mga pantalan nga gisirhan mao ang Polambato port sa dakbayan sa Bogo, San Remigio, Danao, Daanbantayan, Tabuelan, Argao, ug Dumanjug.
Adunay 94 ka pasahero nga na stranded sa Hagnaya Port, lungsod sa San Remigio; 39 sa Maya Port sa Daanbantayan; 28 sa Tabuelan port; ug 20 sa Pulambato Port sa dakbayan sa Bogo.
Ang Philippine Coast Guard District Central Visayas mipahibaw nga kanselado na ang tanang biyahe sa barko gikan ug paingon sa isla sa Camotes, Central Cebu, Eastern Bohol, Western Bohol, Northern Cebu ug Southern Cebu.
Ilang giawhag ang mga shipowners, operators ug mananagat nga mosubay sa lagda aron malikayan ang risgo sa kadagatan. Gawas sa mga pasahero, natanggong usab ang 363 ka mga rolling cargoes; 58 ka mga barko ug pito ka mga motorbanca.
Subay sa talaan sa Philippine Coast Guard District Central Visayas gikan sa alas 4:00-8:00 sa buntag sa Biyernes, Septiyembre 26, nisaka na sa 850 ka mga pasahero ang na stranded sa mga pantalan lukop Central Visayas.
Samtang, nagsugod na ang clearing operations sa Bogo City aron pagkuha sa mga debris nga gibilin sa kusog nga hangin ug ulan.
Gikompirmar usab sa PDRRMO nga usa ka mangingisda ang nawala samtang nanagat sa Poro, Camotes, sa Huwebes sa gabii, Septiyembre 25, 2025, apan nakit-an ra pagka-Biyernes sa buntag human sa tibuok gabii nga search-and-rescue operation.
Ang na-missing giila nga si Erick Tindog, 35 anyos nga residente sa Sitio Ginkan-an, Barangay Cagcagan, lungsod sa Poro.
Giingong nipugos pagpanagat si Tindog taliwala sa dagku nga bawod.
Ang mga ospital ug rural health units sa tibuok probinsya gipaubos sa Code White Alert.
Sa dakbayan sa Mandaue, ang hepe sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Buddy Ybañez miingon nga hugot nga nag-monitor ang siyudad sa Bagyong Opong, nga nagbutang sa Sugbo ubos sa Signal No. 1.
Matud niya, ang mga pahimangno sa Pagasa gipasa sa mga barangay pipila ka adlaw sa wala pa ang bagyo, aron maka-andam ang mga opisyales sa mga ekipo, magpahigayon og mga inspeksyon, ug makig-koordinar sa mga response teams sa siyudad.
Miingon si Ybañez nga ang ilang pag-monitor nagpadayon tungod sa kusog nga ulan ug posibleng pagbaha, bisan tuod og walay dagkong insidente ang gitaho gawas sa natumba nga poste daplin sa SB Cabahug Street nga nakaguba og awto apan walay naangol. / CDF, ANV, ABC