Operasyon sa Monterrazas de Cebu, ipahunong sa CCenro

Giduso sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCenro) ngadto sa Opisina sa Mayor ang pagpagawas og Cease-and-Desist Order (CDO) batok sa Monterrazas de Cebu tungod sa giingong kakuwang niini og mga environmental permit.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Marso 3, 2026, si CCenro Head Engr. Editha Peros nirekomendar ni Mayor Nestor Archival sa paghimo og aksiyon pagpagawas sa CDO.
Gipatin-aw niya nga samtang ang CCenro maoy nag-monitor sa environmental compliance, ang executive maoy dunay gahom sa pagpahunong sa operasyon sa proyekto.
Kini nga lakang nunot sa sunodsunod nga inspeksyon ug mga reklamo batok sa maong high-end residential development sa Barangay Guadalupe.
Niadtong Pebrero 3, si City Councilor Sisinio Andales nipasar og resolusyon nga naghangyo sa Office of the Building Official (OBO) sa pagpagawas og CDO aron mapahunong ang mga kalihukan sa proyekto. Ang developer giingong napakyas pagtuman sa mga gikinahanglan alang sa Special Hauling Permit ug Tree Cutting Permit.
Niadtong Pebrero 27, si OBO Head Architect Florante Catalan nipasabot pinaagi sa suwat ngadto kang Peros nga kining mga isyu sa palibot wala malakip sa ilang nag-unang mandato ubos sa National Building Code, hinungdan nga gi-refer kini ngadto sa CCenro.
Una niini, niadtong Enero 12, usa ka dungan nga inspeksyon ug drone survey ang gihimo sa OBO ug CCenro sa maong dapit diin nakit-an ang pipila ka posibleng paglapas sa mga ordinansa sa dakbayan.
Kini naglakip sa giingong earth-moving activities, paghakot sa kinubkob nga yuta, ug pagpamutol og kahoy nga walay gikinahanglang mga permit.
Matod sa mga inspektor, ang mga kinubkob nga materyales nakit-an nga gipanghakot gawas sa site nga walay saktong documentation.
Matod sa CCenro, napakyas ang developer sa pagkuha og Special Hauling Permit gikan sa Cebu City Mining Regulatory Board nga gikinahanglan ubos sa City Ordinance 2115.
Dugang sa CCenro, wala sila’y nadawat nga aplikasyon alang sa tree-cutting permit gikan sa Monterrazas de Cebu.
Bisan kon ang ubang bahin sa proyekto nagsugod na sa wala pa ang mas estrikto nga ordinansa sa pagpanalipod sa kahoy niadtong 2021 (City Ordinance 2623), gipasabot sa CCenro nga ang mga bag-ong kalihukan kinahanglang mosunod sa kasamtangang mga regulasyon.
Nipasidaan sab ang mga awtoridad nga ang dako nga paglihok sa yuta ug pagtangtang sa mga tanom mahimong mopasaka sa rainwater runoff ug maghatag og risgo sa palibot ug kaluwasan sa mga kasikbit nga komunidad. Ang maong proyekto nakakuha na og nasudnong atensiyon niadtong ulahing bahin sa 2025 human sa grabe nga pagbaha sa panahon sa Bagyong Tino nga nagtukmod sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa paglusad og usa ka multi-agency nga imbestigasyon.
Niadtong Disyembre 2025, ang DENR nipasaka og kasong kriminal batok sa developer tungod sa giingong paglapas sa Section 77 sa Presidential Decree 705, o ang Revised Forestry Code.
Matod ni DENR Central Visayas Executive Director Laudemir Salac, kapin sa 700 ka kahoy ang giingong giputol nga walay saktong permit, apan kini gihimakak sa developer, ang Mont Property Group. / EHP