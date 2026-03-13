Operasyon sa oil field sa Alegria, banhawon

Bisan pa man og nahunong ang operasyon sa oil field sa Lungsod sa Alegria, giingong magpabilin ang interes sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa pag-explore sa maong area.
Gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro nga pipila ka mga potential investors ang niduol sa Kapitolyo aron ipadayon ang operasyon sa Alegria.
“If I remember it correctly, there was a corporation that wanted to explore. They already came to us,” matod ni Baricuatro.
Hinuon, wala pay pormal nga diskusyon ug tigom nga gihimo sa kagamhanan alang sa maong proposal.
“We have yet to gather on this Alegria oil exploration,” sumala sa gobernador.
“But there are already parties who have come to us… We’re continually monitoring it (the oil field),” dugang niya.
Kahinumdoman nga ang oil field sa Alegria gipangulohan sa Chinese firm nga China International Mining Petroleum Ltd. Co. (CIMP).
Nahunong ang operasyon niini sa 2023 human gi-terminate sa Department of Energy (DOE) ang kontrata tungod sa epekto sa Covid-19 pandemic.
Subay niini, gipadayag ni Baricuatro nga bukas ang kagamhanan sa mga willing nga investors.
Una na nga nakaagni og atensyon ang Alegria oil field nga gilaumang maka-develop og kaugalingong local energy resource sa Sugbo.
Nasayran nga ang CIMP nakagama na og komersyal nga gidaghanon sa krudo ug natural gas.
Gibanabana nga moabot sa 27.93 ka milyunes ka baril ang lana sa maong dapit, diin gilauman nga makuha ang 3.35 ka milyon ka baril niini base sa 12 porsiyento nga recovery rate. / ANV