Operasyon sa tartanilla sa Cebu City buhion og balik

Giduso ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. ang Calesa sa Sugbo Ordinance, aron i-regulate ug mapreserbar ang operasyon sa mga tartanilla sa Siyudad sa Sugbo.
Giila kini isip kabahin sa kultura ug panginabuhian sa mga kutsero.
Tumong sa ordinansa nga palig-unon ang polisiya sa kultura ug heritage ug seguruhon ang kaluwasan, kaayuhan, ug propesyonalismo sa operasyon.
Kinahanglang mokuha og Permit to Operate sa Tourism Office ang mga operator sa tartanilya ug mobayad sa mga bayranan.
Dunay bayranan nga P100 alang sa permit, P50 sa sticker, P100 sa plate number, ug i-display ang laminated permit.
Ang kutsero kinahanglan legal ang edad ug dunay tinuig nga accreditation ug dunay uniporme nga puti nga kolarado, itom nga karsones, ug magsapatos o tsinelas. / CAV