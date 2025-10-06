Operasyon sa usa ka BPO temporaryo nga gipahunong

Kasamtangang gipaundang sa ilang operasyon ang usa ka kompanya sa Business Process Outsourcing (BPO) nga nakabase sa Sugbo sa miaging weekend human ang Department of Labor and Employment sa Central Visayas (Dole) 7 nipagawas og work stoppage order.
Kini tungod sa pasangil nga pugos nga gipabalik sa ilang trabaho ang mga mamumuo human gyud sa 6.9 magnitude nga linog bisan dunay mga kahadlok sa dili luwas nila nga kondisyon.
Laing BPO firm, sa usa ka lahi nga notice of conference, kinahanglang mopasabot ug mokorihir sa mga kakuwangon nga nakita sa kaluwas sa mga trabahante.
Nikompirmar si Roy Buenafe, ang director sa Dole 7, niadtong Lunes, Oktubre 6, 2025, nga ang order gibakwi na niadtong Dominggo, Oktubre 5, tungod kay ang kompaniya nisunod sa tanang dagko nga requirements aron maseguro ang kaluwasan ug kaayohan sa mga trabahante.
Apil na niini ang pagsumiter sa ilang Occupational Safety and Health (OSH) Program ngadto sa Dole 7.
Ang BPO company nga gimanduan sa paghunong sa operasyon nakit-an nga nakahimo og daghang kalapasan ubos sa Department Order (D.O.) No. 252, Series of 2025, lakip na ang way Emergency and Disaster Preparedness and Response Plan ubos sa ilang OSH Program, ilabi na alang sa natural nga mga katalagman sama sa linog.
Ang ilang Hazard Identification, Risk Assessment, and Control (Hirac) system wala naglakip sa mga peligro nga may kalabutan sa linog nga mga pagkasumpaki sa komposisyon ug operasyon sa ilang Safety and Health Committee.
Kakuwang sa usa ka Construction Safety and Health Program alang sa nagpadayon nga fit-out construction sa usa sa ilang mga floor nga giokupar.
Si Buenafe nipasidaan nga kining mga lakang kabahin sa padayon nga imbestigasyon ug inspeksyon sa ahensiya batok sa mga BPO firm nga giingong napakyas sa pagseguro sa structural ug occupational safety sa ilang mga empleyado.
Niadtong Biyernes, ang mga inspektor sa Dole 7 niinspeksyon sa labing minos duha ka BPO firm tungod sa daghang mga reklamo sa giingong kalapasan.
Gipasabot sa ahensiya nga kining mga kakuwangon nagpaila sa “pagkaluag sa respondent sa pagpatuman sa Safety and Health Rules sulod sa worksite,” ug nagpameligro sa mga trabahante.
Ubos sa kamanduan, kon mapakyas ang kompanya sa pagsunod, mag-atubang sila og adlaw-adlaw nga multa hangtod sa P100,000, sumala sa Seksyon 42 sa D.O. 252-2025.
Apan, ang Dole 7 nipahimangno nga ubos sa Seksyon 38, ang mga employer kinahanglan gihapon nga mobayad sa regular nga suholan sa mga empleyado nga naapektuhan sa work stoppage tungod sa ilang kalapasan atol sa panahon sa pagsuspenso sa trabaho.
Kon mahimo, ang mga trabahante mahimong temporaryong iasayin og laing trabaho o tugotan nga mogamit og alternatibo o flexible work arrangements, basta luwas ang ilang bag-ong workspaces.
Usa ka representante sa mga trabahante sa BPO, niadtong Huwebes, Oktubre 2, nipasaka og reklamo batok sa 10 ka BPO firm nga giingong namugos kanila nga magpabilin sa trabaho o mobalik dayon sa ilang stations human sa linog. / EHP