Operasyon sa Visayas grid gilaumang mobalik sa normal

Gilauman sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) ang paglambo ngadto na sa normal nga sitwasyon ug kondisyon sa Visayas grid subay sa pagbalik sa operasyon sa Panay Energy Development Corporation (PEDC) Unit 3.
Ang Visayas grid gipaubos sa yellow alert sa makadaghang higayon sukad niadtong Mayo 12 hangtod sa Hulyo 1 tungod sa forced outages sa mga generating units gikan sa nagkadaiyang major coal-fired power plants.
Kini maoy gipahibalo ni Amado Otara III, Senior Supervisor, Network Operations, Visayas System Operations sa NGCP atol sa Power 101 session sa Sugbo sa Huwebes, Hulyo 2, 2026.
“The problem actually lies on the balance of supply and demand. Kung kulangin tayo sa supply doon tayo magkaroon ng problema. Pero since unti-unti nang bumabalik ang mga planta patapos na ang mga ginagawa doon we could say that we are directed towards going back to normal,” matod ni Otara.
“Going back to normal meaning wala ng yellow and red alert,” dugang niya.
Hinuon giangkon sa NGCP nga lauman gihapon ang mga scheduled outage kon ugaling dunay himuon nga mga maintenance.
Gipasalig sa NGCP nga bisan pa niini, aduna silay giandam nga mga contingency plans aron makapadayon pa og transmit sa Visayas.
Gipasabot ni Otara nga ang Visayas kasamtangang nagsalig sa import power sa Luzon.
Una na nga gipasabot sa NGCP nga ang yellow alert status sa Visayas grid makaapekto sa alas 3:00 sa hapon hangtod sa alas 9:00 sa gabii tungod kay dili paigo ang moabot sa 2,550 MW nga capacity sa contingency requirements samtang nagkataas ang demand niini nga moabot sa 2,478 MW.
Gipaningkamutan sa NGCP nga mahuman na ang proyekto sa Cebu-Lapu-Lapu 230kV Transmission Line and Substation sa Disyembre 2027 nga makabenepisyo sa taas nga demand ug transmission congestion sa Lalawigan sa Sugbo ug Isla sa Mactan. / ANV