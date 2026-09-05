Operasyon vs. illegal nga sugal hingusgan sa Syudad sa Sugbo

Gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Cebu City Police Office (CCPO) nga palig-unon ang kampanya batok sa tanang matang sa ilegal nga sugal, lakip na ang subsob nga pagsusi kon aduna ba’y permit gikan sa gobiyerno ang mga nag-operate og pasugalan.
Gipagawas sa mayor ang maong direktiba atol sa iyang pakigtagbo sa mga opisyal sa CCPO niadtong Martes, Septiyembre 1, 2026, diin gipahimangnuan niya ang kapulisan nga hatagan og pagtagad ang mga operasyon sa STL, Lotto, e-Sabong, sabong, ug uban pang susamang sugal.
Gipagawas ang kamanduan tungod sa nagpadayong hisgutanan sa City Hall kon hangtod asa kutob ang gahom sa siyudad sa pagtugot og tigbakay panahon sa fiesta sa barangay.
Gipahimangnuan ni Archival ang CCPO nga puyde rang I-review ug subayon ang mga permiso ug lisensya sa mga operators sa sugal ug sigurohon nga ang mga tigbakay naggunit ug nagsunod sa lagda ubos sa City Ordinance No. 1447, nga giamendar sa Ordinance No. 2806.
Kini nga mga ordinansa naglatid sa mga rekisitos alang sa lisensya sa buwangan, mga awtorisadong kalihukan, mga opisyal sa buwangan, ug ang sakto nga distansya o lokasyon niini.
Apan ang Cebu City Council nitataw nga klarohon kon igo na ba ang permiso gikan sa syudad aron mahimong legal ang tigbakay panahon sa fiesta.
Naghimo og proposed resolution si Konsehal Alvin Arcilla niadtong Hulyo nga naghangyo sa Committee on Laws, Ordinances and Styling sa pagtuon sa legal nga sukaranan sa pagpahigayon og tigbakay panahon sa fiesta.
Nanggawas kini nga lakang human sa pagkasikop sa hapit 50 ka mga tawo tungod sa ilegal nga sugal atol sa usa ka fiesta sa barangay diin nakakuha man unta og permiso ang organizer gikan sa City Hall sa wala pa ang tigbakay.
Ang resolusyon ni Arcilla nagtinguha nga matino kon ang kasamtangang mga balaod nagtugot ba nga i-exempt, i-regulate, o hatagan og pagtugot ang maong mga kalihokan sa fiesta, ug unsa nga mga kondisyon ang kinahanglang ipatuman kon tugotan man kini.
Apan alang ni Archival, kinahanglang ipadayon gihapon sa kapulisan ang pag-inspeksyon ug pagsusi kon adunay permit ang mga nagpasugal sa siyudad.
Ang direktiba sa mayor gipagawas atol sa pakigtagbo nga gitambungan nila ni CCPO Officer-in-Charge Police Col. Ricky Sumalde, City Councilor Paul Labra nga chairperson sa Committee on Peace and Order, ug ang mga commander sa 13 ka police stations sa dakbayan. / CAV