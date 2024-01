Operators/drivers abagan sa DOTr

Ang Department of Transportation (DOTr), uban sa ubang mga ahensya sa gobyerno, nitanyag og tabang sa mga drayber ug operator nga apektado sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) aron mapalambo ang ilang panginabuhian.

Sa press conference sa Malacañang sa Lunes, Enero 15, 2024, si DOTr- Office of Transportation Cooperatives (OTC) chairman Jesus Ferdinand Ortega niingon nga lakip sa mga programa nga gipatuman sa DOTr mao ang “EnTSUPERneur” program sa Department of Labor and Employment (DOTr). DOLE) ug ang “Tsuper Iskolar” sa Technical Education and Skills Development Program (Tesda).

“So, we’ve improved the program by instead of... I mean instead of, or puwede na ngayon i-avail and dalawang program ng gobyerno,” matod ni Ortega.

“They could avail the program set by DOLE and by Tesda. These are for those that are affected, either driver of operator especially those that hindi nag-consolidate. So ‘yun ‘yung programs of the government for them,” dugang niya.

Ang programang EnTSUPERneur nagtumong sa paghatag og working capital ug business training sa mga drayber, operator, ingon man sa ubang mga miyembro sa sektor sa transportasyon nga apektado sa PUVMP.

Gawas sa working capital ug training, ang DOTr ug DOLE mohatag usab og GSIS micro-insurance ug business advisory ug monitoring services niadtong mo-avail sa maong programa.

Mahimo silang mopili sa mosunod nga mga proyekto alang sa ilang panginabuhian:

* NegoKart

* Agribusiness

* Panglawas ug Kaayohan

* Eco-tourism (crafts, processed, pagkaon, serbisyo)

* Manufacturing

* Wholesale ug Retail Trade

Ang “Tsuper Iskolar” nga programa, sa laing ba­hin, naghatag og pagbansay-bansay ug social assistance alang sa mga apektado ubos sa PUVMP.

Ang DOTr nihatag sa Tesda og P350 milyunes alang sa pagpatuman niini nga programa.

Ang matag scholar adunay katungod sa libre nga pagbansay sa kahanas ug libre nga pagsusi sa kahanas.

Gihatagan usab sila og libre nga pagbansay sa pag­negosyo alang sa mga kwalipikasyon sa Cluster of Competencies.

Bisan pa sa mga pagsaway ug pagsupak sa sektor sa transportasyon ilabina sa mga drayber ug operator, desidido ang Nasyonal nga Gobyerno nga ipadayon ang pagpatuman sa PUVMP, nga nagtumong sa pag-ilis sa tradisyunal nga Filipino jeepneys og moderno ug environment friendly nga mga sakyanan nga nagbutang sa taas nga konsiderasyon ug prayoridad sa kaluwasan sa publiko nga mosakay.

Ubos sa PUVMP, ang mga PUV gikinahanglan nga mo-operate ubos sa usa ka kooperatiba alang sa pagbag-o sa ilang mga temporaryong awtoridad, usa sa labing gisaway nga probisyon sa programa.

Ang deadline sa consolidation niadto pang Disyembre 31 ug kadtong mapakyas sa pagtuman kay makonsiderar na nga colorum gawas sa mga rota nga walay igong jeepney o kadtong walay kooperatiba diin gitugotan sila sa pag-operate hangtod sa Enero 31. (TPM sa Sunstar Phi­lippines)