Anoos: Edukasyon labaw pa sa panginabuhian

Ang desisyon sa Commission on Higher Education nga ipostpone ang pilot implementation sa gisugyot nga revised General Education Curriculum (GEC) nga gitakda karon tuiga ngadto na sa 2028 dili lang ordinaryo’ng administratibong paglangan.
Kini usa ka pag-ila nga ang polisiya sa edukasyon dili mahimong ibase lamang sa efficiency, marketability, o employability metrics.
Usa sab kini ka pag-angkon nga ang tingog sa mga magtutudlo, estudyante, iskolar, ug mga advocacy group importante sa paghulma sa kaugmaon sa higher education sa Pilipinas.
Ang proposal nga ipaubos ang General Education units gikan sa 36 ngadto sa 18 nakahatag dayon og dakong kabalaka sa mga edukador tungod kay natandog niini ang kalag mismo sa higher learning.
Ang General Education di lang dekorasyon sa akademiya. Kini mao ang intelektuwal ug moral nga pundasyon sa matag degree program. Ang mga subject sama sa pilosopiya, literatura, kasaysayan, ethics, arts, ug social sciences nagpalambo sa critical thinking, empathy, nasyonalismo, cultural awareness, ug moral reflection.
Dili kini mga “extra” nga subject. Kini mao ang naghatag pagkatawo sa edukasyon.
Sa daghang State Universities and Colleges (SUCs) ug uban pang Higher Education Institutions (HEIs), nagkadako ang pressure nga ipahaom ang curriculum sa panginahanglan sa labor market.
Apan bisan importante ang responsiveness sa industriya, dili gayud angay nga mahimong pabrika lamang sa trabahoan ang mga unibersidad.
Ang nasod nga mosukod sa edukasyon pinaagi lamang sa job placement statistics adunay risgo nga maka-produce og mga graduate nga teknikal nga hanas apan kulang sa civic responsibility, historical consciousness, ethical discernment, ug social compassion.
Si Shirley Agrupis naghimo og hustong desisyon sa pagpalugway sa review process. Ang iyang pahayag nga gusto sa CHED nga “to analyze and study well the different manifestations” nagpakita og openness sa demokratikong konsultasyon.
Sa usa ka katilingban diin daghang educational reforms ang gidali-dali, importante ug angay dayegon kining pagpahunong una aron masusi pag-ayo.
Ang mga HEIs, labi na ang mga SUCs nga gigastohan sa publiko, adunay mas lawom nga mandato kaysa sa pag-andam lamang sa estudyante alang sa corporate employment.