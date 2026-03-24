Di tanan nga mando sakto

Ang bag-ong mga pagbutyag nga naglambigit sa 18 ka kanhi o aktibong miyembro sa Philippine Marine Corps nakapukaw sa kabalaka ug kasuko sa publiko. Ang alegasyon nga adunay mga “maleta” nga puno sa kuwarta nga gidala gikan sa usa ka politiko ngadto sa lain nga kuno gikan sa kickback alang sa ilegal nga mga transaksyon, usa ka seryoso nga paglapas sa pagsalig sa katawhan.
Kon tinuod kini, dili lamang kini usa ka isyu sa korapsiyon, kundili usa ka dakong hulga sa kredibilidad sa mga institusyon nga gisaligan sa nasod.
Ang Armed Forces of the Philippines, lakip ang Marine Corps, gitukod sa disiplina, dungog, ug panumpa sa pag-alagad sa nasod. Ang mga Marine gawas nga gitrain sa pisikal nga kahimtang, apan gitudloan sab sa mga prinsipyo sa liderato, balaod militar, ug etika. Mao kini ang punto nga angay tan-awon pag-ayo: kon ang usa ka tawo adunay maayong edukasyon ug training, nganong mahulog man gihapon sa ilegal nga kalihukan? Nagpasabot ba kini nga adunay kakulangan sa ilang paghulma isip
mga propesyonal ug mga alagad sa katawhan?
Ang edukasyon sa usa ka sundalo dili limitado sa akademikong kahibalo. Naglakip kini sa moral ug etikal nga paghulma nga maggiya sa ilang mga desisyon sa lisod nga kahimtang.
Sa mga eskwelahan militar ug training camps, ang mga Marine gitudloan sa kahulugan sa integridad, responsibilidad, ug sakripisyo. Apan kon ang edukasyon kutob ra sa teoriya ug dili mapalalom sa personal nga prinsipyo, kini mahimong mahuyang kon maatubang sa tentasyon sa kuwarta o impluwensya sa politika.
Ang tinuod nga edukasyon makita sa aksiyon, dili lang sa sertipiko o ranggo.
Sa kinaiya sa militar, ang “chain of command” importante kaayo. Ang pagsunod sa mando usa ka obligasyon nga gikinahanglan aron mapadayon ang kahapsay ug kahusay sa operasyon. Apan ang edukasyon sab nagtudlo nga dili tanang mando sakto, ilabi na kon kini supak sa balaod ug moralidad.
Dinhi makita ang tinuod nga bili sa edukasyon—dili lang sa kahibalo, kundili sa abilidad sa paghukom sa sakto ug sayop, ug sa kaisog sa pagbarog alang sa hustisya bisan pa og lisod.
Ngano man nga mga Marine ang giingong nalambigit? Tungod sa ilang kahimtang: disiplinado, kasaligan, ug naanad sa sensitibong misyon. Kini nga mga kalidad mahimong abusohon sa mga adunay gahom ug impluwensya.
Apan kon lig-on ang ilang edukasyon ug moral nga pundasyon, sila unta ang unang mosukol sa sayop nga mando, dili mosunod niini. Ang pagkamasinugtanon kinahanglan adunay limitasyon—ug kana mao ang balaod ug konsensya.
Kini nga panghitabo nagpakita nga ang problema dili lang sa indibidwal, kundili posible sab sa sistema. Basin adunay kakulangan sa padayon nga pagpalig-on sa moral ug civic education sa mga unipormadong personahe.
Ang edukasyon kinahanglan dili matapos sa training; kini kinahanglan ipadayon ug palig-unon pinaagi sa accountability, transparency, ug maayong ehemplo gikan sa liderato. Ang liderato mismo kinahanglan mahimong ehemplo sa integridad aron sundon sa ubos.
Barato na ba ang atong mga sundalo karon? Dili angay i-generalize. Daghan gihapon ang matinud-anon ug matinumanon nga nag-alagad sa nasod bisan pa sa kakulang sa benepisyo ug risgo sa ilang kinabuhi.
Apan kon adunay mosugot nga mahimong instrumento sa korapsiyon, kini nagpakita nga ang edukasyon bisan pa og taas, dili garantiya sa integridad kon walay lig-on nga prinsipyo ug baruganan.