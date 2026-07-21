Hirit: Critical thinking di ikabaylo sa AI

Sa miaging pipila ka tuig, halos matag estudyante ug magtutudlo nakaila na sa Artificial Intelligence (AI). Gigamit kini sa paghimo og assignment, report, ug lesson plans. Alang sa uban, dako kini og tabang; alang sa uban, hinungdan sab sa kabalaka. Apan kon tan-awon pag-ayo, dili man gyud ang AI ang problema.
Mao kini ang mensahe sa usa ka bag-ong pagtuon gikan sa usa ka state university sa Cebu nga gipatik sa usa Scopus-indexed international journal.
Ang pagtuon nagpakita nga ang tinuod nga mga babag sa AI wala sa teknolohiya mismo, kondili sa atong pagkaandam sa paggamit niini.
Una, dili tanan nga AI ang angay sa tanang kurso.
Maayo ang ChatGPT sa kinatibuk-ang impormasyon, apan kon engineering o teknikal nga disiplina na ang hisgutan, usahay mura ra kini’g estudyante nga nisalig sa stock knowledge—naa’y tubag, pero kulang sa detalye.
Busa, himan ra kini, dili kapuli sa eksperto o magtutudlo.
Ikaduha, anaa ang digital divide.
Adunay estudyante nga kusog ang internet ug adunay bayad nga AI subscription, apan adunay uban nga cellphone ug mobile data ra ang gisaligan.
Kon himuon natong obligasyon ang AI, posible nga mas molapad ang kalainan sa oportunidad.
Ikatulo, kinahanglan sab nga maandam ang mga magtutudlo.
Lisod tudluan ang teknolohiya nga wala pa nato masabti.
Kon kulang ang training, mahimong gamiton ang AI isip shortcut imbes nga instrumento sa pagkat-on.
Busa, imbes mangutana ta og “Pwede ba ang AI sa classroom?” mas angay tingali nga mangutana: Andam na ba ang atong mga eskwelahan, mga magtutudlo, ug mga estudyante?
Ang AI dili na teknolohiya sa umaabot—ania na kini karon. Sama sa internet kaniadto, dili na kini mapugngan.
Apan bisan unsa pa ka “smart” ang AI, dili gihapon kini makapuli sa kritikal nga panghunahuna, integridad, ug paningkamot.
Kay sa katapusan, ang AI mahimong maayong assistant, apan ang tawo gihapon ang kinahanglan mogamit sa utok—kay wala pa’y app nga maka-download og maayong paghukom.
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