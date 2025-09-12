Opisina sa Kapitolyo ipagamit sa NCA

Bukas si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahimong temporaryong opisina ang Kapitolyo sa bag-ong naumol nga national commission on anti-corruption (NCA).
Diha sa iyang social media page, gipadayag ni Baricuatro ang kaandam sa Kapitolyo nga mohatag og opisina alang sa mga himuong pakisusi ug imbestigasyon sa maong grupo batok sa mga public works projects sa rehiyon siyete.
Nilagda og Executive Order No. 94 si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Huwebes, Septiyembre 11, 2025, nga nag-establisar sa Independent Commission for Infrastructure (ICI).
Ang maong grupo gitahasan nga mopalawom sa imbestigasyon batok korapsiyon, iregularidad, ug misuse sa pundo sa government flood control ug uban pang infrastructure projects sa dugay nang panahon.
Si Baricuatro nihimo sab og kaugalingong imbestigasyon sa mga infrastructure projects sa Probinsiya sa Sugbo hinungdan sa temporaryong pagpahunong sa 154 ka mga proyekto.
Sa kasamtangan 77 na niini ang nakabalik sa pagtrabaho sa proyekto apan aduna pay 77 nga padayon pa nga gisusi sa Kapitoylo.
Duha sa mga proyekto nga nahimutang sa Lungsod sa Malabuyoc ug Alegria ang nalambigit sab sa kontrobersiyal nga Discaya contractors sa kaulohan human kini nasulod sa usa ka joint venture sa usa sa mga kontraktor sa Dumaguete City nga nangulo sa pagpatuman sa Bulk Water project sa maong mga dapit. / ANV