Ombudsman nagpasidaan sa mga opisyal ug kawani sa gobyerno batok sa pagpangayo og donasyon panahon sa kapaskuhan.
Gipasidan-an sa Office of the Ombudsman niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, 2026, ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno batok sa pagpangayo og donasyon atol sa panahon sa kapaskohan.
Ang pasidaan gisundan sa unom ka bulan nga suspensiyon sa usa ka barangay secretary sa Makati City tungod sa mga sulat nga nangayo og donasyon alang sa Christmas party sa mga opisyal ug kawani sa barangay. Ang maong mga sulat naggamit og opisyal nga letterhead sa gobyerno.
Napalgan nga dunay administratibong tulobagon ang opisyal tungod sa pamatasan nga makadaot sa labing maayong interes sa serbisyo publiko.
Gipasabot sa Ombudsman nga ang paggamit sa awtoridad ug mga kahinguhaan nga naglambit sa posisyon sa gobyerno aron mangayo og donasyon alang sa katuyoan nga wala maestablisar isip opisyal nga buluhaton sa gobyerno supak sa mga sumbanan sa integridad nga gipaabot gikan sa mga kawani sa gobyerno.
Matod sa Ombudsman, dili lamang ang paglikay sa korapsiyon ug personal nga pagpauswag sa kaugalingon ang gikinahanglan sa mga opisyal ug kawani sa gobyerno, kondili kinahanglan usab nilang likayan ang paggamit sa awtoridad sa ilang mga opisina alang sa pribado o dili awtorisadong mga katuyoan.
Giingon usab niini nga ang pagpangayo og donasyon pinaagi sa paggamit sa opisyal nga posisyon ,makadaot sa imahe ug integridad sa gobyerno. / TPM / SunStar Philippines