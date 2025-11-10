Opisyal mibiya sa nasod atol sa bagyo’ng Uwan imbestigaron

Ipaubos una sa evaluation process sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang lokal nga mga opisyal, kinsa gikataho nga ninglarga sa gawas sa nasod atol sa paghapak sa Super Typhoon Uwan, sa dili pa sila papanubagon, matod sa Malacañang, Lunes, Nobiyembre 10, 2025.
Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, ang gobiyerno angay una nga magtino kon ang ilang pagbiyahe sa gawas sa nasod nakaapekto ba sa mga paningkamot sa pagtubag sa katalagman sa ilang mga lokalidad.
“Unang una po, kailangan munang ma-assess kung ano ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at kung ito po ba talaga ay nakaapekto sa mabilisang pag-aksyon sa mga kababayan nating nakaranas ng hagupit ng bagyo,” asoy ni Castro sa usa ka Palace briefing.
“Hindi po agad-agad nating masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna,” dugang niya.
Sa dihang gipangutana kon ang mga opisyal mahimong mag-atubang og silot tungod sa paglapas sa nagbarog nga mando sa DILG alang sa mga lokal nga ehekutibo nga magpabilin sa ilang mga katungdanan panahon sa katalagman, si Castro niingon nga ang Palasyo mag-agad sa desisyon ni Interior Secretary Jonvic Remulla.
“Titignan po muna natin. Ito naman po ay sa pamumuno ni Secretary Jonvic Remulla. Tignan muna natin at kung paano sila magpapaliwanag na despite na may memorandum sila ay umalis ng bansa,” dugang ni Castro.
Ang DILG sa sayo pa nagpahinumdom sa mga gobernador, mayor ug uban pang lokal nga mga opisyal nga magpabilin sa ilang mga lugar nga responsibilidad ug personal nga magdumala sa mga operasyon sa pagtubag sa katalagman. / PNA