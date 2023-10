Opisyal ngadto sa mga kandidato: Nutrisyon unaha

Usa ka eksperto sa nutrisyon sa publiko nanawagan sa mga kandidato nga modagan sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), nga gikatakda karong Lunes, Oktubre 30, 2023, nga unahon ang mga inisyatibo sa nutrisyon.

Si Azucena Dayanghirang, assistant secretary ug executive director sa National Nutrition Council (NNC), nipasiugda sa kamahinungdanon sa nasudnong mga programa sa nutrisyon, nga makaapekto sa pagtubo ug paglambo sa bata.

Kini nga paghatag og gibug-aton sa pagkahuman sa pag-ila sa Sugbo nga usa sa mga probinsya nga nakigbugno sa mga isyo sa malnutrisyon, nga usa sa mga kabalaka nga gipatugbaw sa panahon sa pagpaila sa Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) 2023-2028.

Ang Sugbo nalakip sa 34 ka probinsiya sa Pilipinas nga giila sa NNC nga adunay mga isyo sa malnutrisyon, ilabi na sa mga bata nga ubos sa singko anyos.

Ubang mga probinsya sa listahan mao ang Leyte, Sulu, Negros Occidental, Negros Oriental, Samar, Lanao del Norte, Masbate, Palawan, Basilan, Camarines Sur, Quezon, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Iloilo, Cavite, Bulacan , Cotabato, Oriental Mindoro, Pangasinan, Rizal, Davao del Sur, Nueva Ecija, Isabela, Pampanga, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, Surigao del Sur, Zamboanga Sibugay, Antique, ug Tawi-Tawi.

Ang datus gikan sa 2022 Operation Timbang Plus nagbutyag nga 8.5 porsiyento o 55,741 ka mga bata ubos sa singko anyos sa Central Visayas ang nag-antos sa stunting.

Si Dayanghirang miingon nga bisan pa sa serbisyo sa panglawas ug nutrisyon, kinahanglan kini nga hapsay nga i-integrate ngadto sa mga local government unit, sugod sa barangay level.

Gipasabot niya ang lapad nga epekto sa malnutrisyon sa pag-uswag sa pangutok sa mga bata.

“Our nation’s future is at risk if we don’t foster intellectually gifted children,” matod niya niadtong Oktubre 2, 2023.

Giawhag ni Dayanghirang ang mga mananaog sa BSKE sa paggahin og mga kahinguhaan sa mga programa sa nutrisyon, ilabina sa nakatutok sa pagsulbad sa mga hinungdan sa malnutrisyon.