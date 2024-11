Opisyal: ‘Pepito’ mipasamot sa sitwasyon

Nagbilin ang bagyong 'Pepito' sa labing minos tulo ka mga tawo nga missing, naguba nga kabalayan, naputol nga suplay sa kuryente sa tibuok lalawigan, ug daghan namakwit nga nagpasamot sa sitwasyon sa amhihanang Luzon nga naigo sa sunodsunod nga sa lima ka mga bagyo, sumala sa mga opisyal niadtong Lunes, Nobiyembre 18, 2024.

Si 'Pepito' maoy usa sa labing kusog sa unom ka dagkong bagyo nga niigo sa amihanang Pilipinas sulod sa wala pay usa ka buwan ug kini dunay gikusgon sa hangin nga moabot ngadto sa 195 kilometros (125 milya) matag oras dihang mihapak kini sa silangang isla nga lalawigan sa Catanduanes niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 16.

Ang mga opisyal sa pagtubag sa katalagman niingon nga ilang gisusi kung ang kamatayon sa duha ka residente konektado ba gyud sa pagsulod ni Pepito sa silangang lalawigan sa Camarines Norte.

Matod nila nga nagpadayon ang pagpangita sa magtiayon ug ilang anak human ang ilang payag gianod sa kusog nga baha sa mga suba sa amihanang bahin sa Nueva Ecija.

Kapin sa usa ka milyong tawo ang naapektuhan sa bagyong Pepito ug sa duha ka nangaging bagyo lakip na ang halos 700,000 ka mga pamilya nga mipahawa sa ilang panimalay ug namakwit sa mga emergency shelter o sa mga balay sa ilang mga paryente, sumala sa mga opisyal sa Civil Defense.

Dul-an sa 8,000 ka panimalay ang nangaguba o naguba ug kapin sa 100 ka mga siyudad ug mga lungsod ang naigo sa pagkawala sa kuryente tungod sa pagkaguba sa mga poste sa kuryente, dugang sa opisyal.

Sa labing grabing naigo nga probinsya sa Camarines, nangayo og dugang tabang ang mga opisyal human ang kusog nga hangin ug ulan niguba sa daghang mga balay ug nakaputol sa kuryente ug tubig sa tibuok probinsya apil na ang koneksyon sa cellphone sa daghang mga lugar, sumala sa provincial information officer Camille Gianan.

Ang welfare officials nagdala og tabang nga pagkaon, tubig nga mainom, ug uban pang mga panginahanglan apan kinahanglan pa og dugang tabang sa umaabot nga mga bulan, ingon ni Gianan. Daghan sa mga residente ang magkinahanglan og mga materyales para sa pagtukod sa ilang mga balay, dugang niya.

“They have not recovered from the previous storms when the super typhoon hit. It’s been one calamity after another,” matod ni Gianan.

Ang talagsaong gidaghanon sa sunodsunod nga mga bagyo nga mikusokuso sa Luzon sulod lang sa tulo ka semana nagbilin og kapin sa 160 ka mga tawo nga namatay, nakaapekto sa siyam ka milyon ka mga tawo ug nakahatag ug dakong kadaot sa mga komunidad, imprastraktura ug mga umahan nga ang Pilipinas lagmit kinahanglang mag-import ug dugang bugas.

Labing menos 26 ka mga domestic nga tugpahanan ug duha ka internasyonal nga mga tugpahanan ang gisirhan sa makadiyot ug ang inter-island ferry ug mga serbisyo sa kargamento gisuspinde.

Ang Pilipinas kanunay nga bisitahon og 20 ka mga bagyo matag tuig. / AP